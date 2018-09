Sen reaktion og manglende oplysninger fra VUC Syds bestyrelse var afgørende for, at VUC Syds bestyrelse blev afsat. Det uddyber Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu til JydskeVestkysten, hvor styrelsen også fortæller om årsagen bag fyringen af VUC Syds bestyrelse.

- Vi har efter flere møder og nøje overvejelser vurderet, at det er nødvendigt at indsætte et midlertidigt styre for VUC Syd. Det skyldes blandt andet, at den nu afsatte bestyrelse ikke sendte styrelsen en række nødvendige oplysninger om VUC Syds økonomi, herunder om budgetforudsætninger med den revisorerklæring herom, som vi havde bedt bestyrelsen om, skriver direktøren i mailen.

Afklaring: Det var manglende oplysninger om VUC Syds økonomiske situation og en al for sen reaktion på alvorlige økonomiske problemer, der var afgørende for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) tirsdag afsatte VUC Syds bestyrelse. Det bekræfter styrelsen, der er en del af Undervisningsministeriet, i en mail til JydskeVestkysten.

Reagerede for sent

JydskeVestkysten kunne i fredagens avis afsløre, at VUC Syds bestyrelse blandt andet kun havde indsendt en del af det materiale, Stuk havde bedt om, og at bestyrelsen siden 2. juli har kendt til de alvorlige økonomiske problemer uden at informere ministeriet. Desuden havde bestyrelsen ikke truffet beslutninger om at iværksætte foranstaltninger, som er nødvendige i den alvorlige økonomiske situation. Den manglende reaktion var en af årsagerne til, at styrelsen greb ind, fortæller direktøren, der dog erkender, at årsagen til de store alvorlige økonomiske problemer først og fremmest skal findes i den forrige bestyrelse.

- Det spillede også ind i vores beslutning, at bestyrelsen reagerede for sent over for os. Vi var derfor nødt til at træffe beslutningen om at afsætte bestyrelsen, selvom vi var klar over, at baggrunden for den alvorlige økonomiske situation navnlig skal findes i dispositioner, som er truffet i den tidligere bestyrelses periode, og som styrelsen allerede havde iværksat sanktioner overfor, skriver hun.