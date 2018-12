Ministeriet undersøger sagen: Skal lægestuderende selv betale transport?

Lægestuderende: Det er en nyfortolkning af den allerede eksisterende lov, som gør, at de lægestuderende nu selv skal betale for transport og nogle steder logi, når de er i klinikophold under deres uddannelse.

Det har fået dekanerne ved de fire medicinske fakulteter til at skrive et fælles brev til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Uddannelses- og Forskningsministeriet bekræfter over for JydskeVestkysten, at det har modtaget brevet. Det skriver i en mail, at det har gjort universiteterne opmærksom på, at de ikke har den fornødne hjemmel til at betale for de studerendes transportudgifter.

- Uddannelses- og Forskningsministeriet vil i lyset af de seneste henvendelser se på, om der er særlige vilkår i forbindelse med de medicinstuderendes klinikophold, der adskiller sig fra forholdene for de øvrige studerende i uddannelser med ulønnet praktik, og som kan begrunde, at der tages højde for disse særlige forhold, skriver de i mailen.