Ministeren forsvarede udskældt sundhedsreform: - Den blev fremlagt for sent

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forsvarede mandag eftermiddag sundhedsreformen til et JV Direkte-arrangement i Kolding. Foruden sundhedsreformen blev det kommende folketingsvalg også kort vendt. Ministeren insisterede dog på, at hun ikke kender datoen for valget. Foto: Marie Prangsgaard Helms

Mandag svarede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på spørgsmål om sundhedsreformen, da hun deltog i et JV Direkte-arrangement i Kolding. Hun erkendte, at reformen blev præsenteret for sent, og samtidig fortalte hun, at det var statsminister Lars Løkke Rasmussens beslutning at rykke offentliggørelsen.

JV Direkte: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) måtte mandag eftermiddag stå på mål for den sundhedsreform, hun sammen med sit eget parti, Venstre, resten af regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i slutningen af marts. Det skete til et JV Direkte-arrangement i Kolding, hvor 15-20 fremmødte ønskede at høre ministerens forklaring på, hvorfor reformen nu også skulle være en god idé. Særligt behovet for flere læger og sygeplejersker blev nævnt, mens sundhedsreformens helt store debatemne, at nedlægge regionerne, også måtte forsvares af ministeren. - Vi bliver nødt til at tage et nationalt ansvar, men på andre områder skal der være et mere nært sundhedsvæsen. Men vi har brug for en større, national muskel. Det duer ikke med fem regioner, der ikke har samme IT-system, ikke kan samarbejde og ikke kan tale sammen, sagde Ellen Trane Nørby, der er bosiddende i Sønderborg og valgt i Sydjyllands Storkreds.

Sundhedsreformen kort fortalt Hvis regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform får flertal efter et kommende folketingsvalg, nedlægges regionerne. Argumentet er, at det skal styrke det nære sundhedsvæsen og skabe bedre sammenhæng mellem kommunal pleje, egen læge og sygehuset.

Regionsrådene bliver i stedet erstattet af 21 sundhedsfællesskaber. Tre får base i Syd- og Sønderjylland - i Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Samtidig oprettes en national myndighed for sundhedsvæsenet, Sundhedsvæsen Danmark, og fem sundhedsforvaltninger, der skal stå for driften af sygehusene og akutberedskaberne.

Reformen har til hensigt at få flere ansatte i sundhedsvæsenet. Der skal ansættes flere sygeplejersker, uddannes flere læger og rekrutteres flere social- og sundhedsassistenter. I Sydjylland giver aftalen tre yderligere akutlægebiler og ambulancer, 550 millioner kroner til læge og sundhedshuse, 48 ekstra introduktionsstillinger hos de praktiserende læger og 140 ekstra studerende på de syd- og sønderjyske sygeplejerskeuddannelser.

Reformen mødes dog bredt af kritik, da den vil betyde mindre demokrati. Med regionernes nedlæggelse fjernes 205 politikere, og der vil ikke længere være lokale politikere at holde ansvarlige på samme måde som i dag.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix Denmark Hvorvidt sundhedsreformen bliver en realitet eller ej afhænger af, hvem der får regeringsmagten efter det kommende folketingsvalg. Men uanset hvad vil personen i sundhedsministerens stol skulle lave en reform, lød det mandag fra Ellen Trane Nørby (V). - Problemerne er akutte og aktuelle, sagde hun. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2017

En ond cirkel Blandt de fremmødte var blandt andet en repræsentant fra Dansk Sygeplejeråd. Hun ville gerne høre sundhedsministerens forklaring på, hvordan man med reformen vil sikre bedre vilkår for sygeplejerskerne. Blandt andet med henvisning til, at sundhedsreformen lægger op til at ville flytte flere sygeplejersker fra deltid til fuldtid. - Vi hører fra sygeplejerskerne, at der ikke er de optimale vilkår til at holde til at arbejde. De, der er på deltid, er det jo, fordi de ikke kan holde til det pres, der er. Det er en ond cirkel. Løsningen er selvfølgelig flere hænder, men hvordan, lød det fra repræsentanten. Til det var sundhedsministerens melding klar: - Jeg ville også gerne ansætte 1000 sygeplejersker i morgen. Men vi har dem bare ikke. Vi bliver nødt til at kigge på, hvilke opgaver andre faggrupper kan løse. Men ja, det er en ond cirkel. Og ikke for at skyde det over på regionerne, men jeg oplever nogle gange lidt en tendens til, at man har givet op.

JV Direkte-arrangementer Cirka 30 gange om året arrangerer JydskeVestkysten JV Direkte-arrangementer.

Det er gratis arrangementer for avisens abonnenter, mens andre også kan få lov at deltage ved at betale et mindre gebyr.

JV Direkte-arrangementer Cirka 30 gange om året arrangerer JydskeVestkysten JV Direkte-arrangementer.

Det er gratis arrangementer for avisens abonnenter, mens andre også kan få lov at deltage ved at betale et mindre gebyr.

Statsministeren rykkede fremlæggelsen Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, som ministeren selv kaldte det, erkendte hun, at processen op til fremlæggelsen af reformen kunne have været bedre. Ifølge sundhedsministeren skyldtes det især, at reformen blev præsenteret for sent. - Den skulle være fremlagt tidligere. Hvis jeg skulle gøre noget om, skulle vi have holdt fast i, at den skulle præsenteres i oktober, sagde hun og pegede på, at det var statsminister Lars Løkke Rasmussen, der traf beslutningen om at rykke offentliggørelsen til marts. - Det er statsministerens opgave at vurdere, om der er plads til at komme med endnu et stort udspil. Og det var der ikke. Men set i bagklogskabens ulideligt klare lys, så havde det nok været bedre.

Tror på dobbeltvalg Hvorvidt sundhedsreformen og nedlæggelsen af de fem regioner bliver en realitet, afhænger af om regeringen kan bevare magten efter det kommende folketingsvalg, der senest skal afholdes den 17. juni. Sundhedsministeren kunne dog ikke løfte sløret for, hvornår valget falder. - Jeg ved det ikke. Men personligt tror jeg på, at det bliver et dobbeltvalg den 26. maj, sagde hun med henvisning til, at Europa-Parlamentsvalget forventes at blive afholdt den dag. Hvis det er tilfældet, vil valget blive udskrevet en af de kommende dage.