Minister vil redde lukningstruet forskningscenter i Esbjerg

Efter en økonomisk rundbarbering under tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tilbage i 2017, har Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg måtte kæmpe for overlevelse. Nu slår den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup (S) fast, at han er klar til at finde en løsning, sådan som hans parti tidligere har plæderet for.

Forskning: Der er lys for enden af tunnellen for Center for Landdistriktsforskning. Centeret har de seneste år har været presset økonomisk, efter at den tidligere regering fjernede en årlig bevilling på to millioner kroner for i stedet at konkurrenceudsætte pengene.

Men erhvervsminister Simon Kollerup (S) meddeler nu i et svar til Enhedslistens Henning Hyllested, at han er klar til at finde en løsning for det lokalforankrede forskningscenter, der hører under SDU og har hjemme i Esbjerg. Således slår ministeren fast, at han fortsat er på linje med et forslag om at opretholde bevillingen, som hans eget parti stillede i 2017.

- Det er samtidig min vurdering, at det vil være bedst, hvis en sådan løsning kan forankres bredt henover den politiske midte i Folketinget. Derfor vil jeg i efteråret invitere Folketingets partier til en drøftelse om en eventuel bevillingsmæssig løsning for Center for Landdistriktsforskning, lyder det i svaret.

I sidste uge fortalte centerleder Egon Noe til JydskeVestkysten, at Center for Landdistriktsforskning kun har kunnet holdet hovedet oven vande, fordi man har kæmpet for at skaffe ekstern finansiering, og fordi SDU har holdt hånden under centeret. Kommer der ikke en ny bevilling, frygter han, at centeret må lukke inden for få år. Derfor er ministerens udmelding en meget positiv nyhed, understreger han.