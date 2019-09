Minister vil lade naboer teste livet med F-35-kampfly

Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte I august Kenneth Nørgaard Holm, der er nabo til Flyvestation Skrydstrup. Han er en af de borgere, der har efterspurgt en mulighed for at forsøge at leve side om side med kampflyene, før der skal tages en endelig beslutning om, hvorvidt man vil tage imod et tilbud om eksempelvis frivilligt opkøb. Arkivfoto: Jacob Schultz

Det skal være muligt for borgere nær Flyvestation Skrydstrup at prøve kræfter med livet som nabo til F-35-kampfly, før de tager stilling til, om de vil tage imod kompensation, mener forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Kampfly: Når de nye F-35-kampfly kommer til Skrydstrup fra 2023, skal støjramte borgere have lov til at prøve at bo side om side med kampflyene, før de tager stilling til, om de vil tage imod tilbud om frivilligt opkøb af deres bolig. Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), der netop nu sammen med Forsvarsministeriet arbejder på at få færdiggjort en kompensationsmodel for støjramte borgere omkring flyvepladsen. - Det er vigtigt, at man har fleksibiliteten og ikke behøver tage stilling med det samme. Den tilbagemelding, jeg har fået fra mange borgere, er, at de har boet ved siden af F-16 og er vant til det, og at de gerne lige vil se, hvordan det bliver med F-35-kampfly, før de tager endelig stilling, siger Trine Bramsen.

Sagen kort F-35-kampflyene kommer fra 2023 til Skrydstrup. 895 boliger vil opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder. For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel.

Støjtallene fra Forsvarsministeriet har været længe ventet hos lokalbefolkningen omkring flyvestationen. I december 2017 kom det frem, at Forsvarsministeriet i to år havde tilbageholdt en rapport, der viser, at flyene vil overskride støjgrænsen.

Det fik ministeriet til at lave nye støjberegninger, der siden flere gange er blevet udskudt.

I april kunne Forsvarsministeriet præsentere de endelige støjberegninger.

Til oktober forventer forsvarsminister Trine Bramsen (S) at kunne præsentere en kompensationsmodel for de støjramte borgere.

Lukker i om model Forsvarsministeriet har tidligere oplyst, at en kompensationsmodel vil bestå af tilbud om støjsikring eller frivilligt opkøb alt efter omfanget af støjbelastningen. De endelige støjberegninger, som efter flere forsinkelser blev præsenteret i april, viser, at 895 boliger vil blive udsat for støj over de tilladte støjgrænser, når de nye kampfly kommer til Sønderjylland. Trine Bramsen vil ikke fortælle konkret om modellen eller hendes ønsker til en model. Derfor vides det endnu ikke, hvor mange borgere der kan forvente kompensation i form af støjsikring eller tilbud om opkøb. Hun ønsker heller ikke at fortælle, om der bliver tale om et tilskud til støjsikring eller fuld dækning af støjsikring, eller om borgere nær flyvestation bliver kompenseret for tabt ejendomsværdi. Men Trine Bramsen har tidligere over for JydskeVestkysten understreget, at nogle borgere vil blive skuffede, når modellen bliver fremlagt. - Jeg vil gerne forventningsafstemme. Nogle vil bo på den ene side af en streg, og nogle vil bo på den anden side af en streg. Selvfølgelig vil vi gøre det bedste for at sikre en rimelig løsning, men lige meget hvad vi gør, vil der altid være nogle, der bliver skuffede, sagde hun i august til JydskeVestkysten.

Positive naboer Trine Bramsen håber fortsat at kunne give borgerne endelig besked i oktober. - Vi knokler virkelig for at få en aftale på plads og forsøger at afklare de utrolig mange teknikaliteter og juridiske spidsfindigheder, som hele tiden dukker op, siger hun. Hos foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer er formand Agnes Rosenlund glad for ministerens udmelding om, at naboerne først får lejlighed til at opleve de nye kampfly, før de skal tage endelig stilling til, om de vil tage imod et tilbud om eksempelvis frivilligt opkøb. - Det er rigtig fint, for det har været et stort ønske fra rigtig mange i området, siger formanden.