Minister trodser kritik: Der er 11 milliarder gode grunde til at bygge vildsvinehegn

Vildsvinehegnet er tidligere blevet kritiseret for at være et grænsehegn. Men miljø- og fødevaremninster Jakob Ellemann-Jensen (V) benyttede sit besøg ved grænsen til at demonstrere, hvor nemt det er for mennesker at forcere hegnet. Foto: Claus Thorsted

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) var tidligere meget skeptisk over for et vildsvinehegn. Nu er han stor tilhænger trods kritik fra flere kanter. Mandag var han sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) taget til Sønderjylland for at besigtige hegnet.

Politik: - Der er 11 milliarder gode grunde til at bygge vildsvinehegnet. Sådan lød den klare melding fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), da han mandag formiddag var taget til Sønderjylland for at opleve det omstridte hegn med egne øjne. Byggeriet af hegnet er i fuld gang, og derfor var ministeren, der allerede ved sin tiltrædelse gjorde det klart, at miljø er vigtigere end fødevarer, taget til grænsen ved Padborg for at se de første dele af det omstridte stålhegn, som skal bygges langs hele den dansk-tyske grænse. Her erkendte han, at han var noget skeptisk, da han første gang hørte om planerne med et hegn. - Min første reaktion, da jeg hørte om det her hegn, var da også, at det er noget af det mest frygtelige, jeg nogensinde har hørt. For jeg synes, at det med at bygge grænser i et åbent Europa er helt forfærdeligt, lød det fra ministeren, der blev udnævnt som miljø- og fødevareminister, efter at beslutningen om at bygge et vildsvinehegn var truffet.

Vildsvinehegnet 28. januar blev den første del af vildsvinehegnet langs grænsen sat op. Hegnet bliver cirka 68 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden.

Det vil koste cirka 80 millioner kroner. Hegnet forventes at stå færdigt i midten af november.

Hegnet skal holde vildsvin ude af Danmark som et led i at holde Danmark fri for afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Den kan spredes til danske svinebesætninger via vildsvin. Det vil stoppe dansk svineeksport til lande uden for EU.

Der vil være omkring 20 åbninger i vildsvinehegnet, hvor vildsvin også kan passere. Desuden bliver der for hver 100 meter små åbninger til mindre dyr.

Foto: Claus Thorsted Miljø- og fødevaremninisteren havde allieret sig med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da han mandag besøgte vildsvinehegnet. Hun var med, da hun er valgt i Sydjyllands Storkreds, og da vildsvinehegnet også er et vigtigt lokalt politisk emne. Foto: Claus Thorsted

Symbolsk Men da han blev bekendt med, at en årlig landbrugseksport på 11 milliarder kroner er i fare, hvis vi rammes af den afrikanske svinepest, fik piben en anden lyd. Det er her, vi kommer til de 11 milliarder gode grunde til at bygge hegnet. Vildsvinehegnet skal nemlig være med til at holde vildsvin ude af Danmark, så den afrikanske svinepest ikke har mulighed for at sprede sig i Danmark og i sidste ende havne i landmændenes svinestalde. Men hegnet har mødt stor kritik. Flere mener nemlig, at det er virkningsløst, fordi der blandt andet vil være huller i hegnet, og fordi vildsvinene vil kunne svømme uden om hegnet eller finde andre veje over den dansk-tyske landegrænse. Men hegnet øger muligheden for at holde Danmark vildsvinefrit, fastholder ministeren, der også bekræftede en af kritikernes største anker mod hegnet: At det er bygget for at sende et signal til eksportmarkederne i specielt Kina og Japan. - Vi er nødt til at agere og vise, at vi tager truslen alvorligt. Ja, det handler da om at berolige eksportmarkedet. Selvfølgelig gør det da det, sagde han.

Forstår tyskere Det er ikke kun i Danmark, at hegnet har mødt kritik. Flere udenlandske medier og tyske politikere har udtrykt kritik af hegnet. Senest understregede EU's kommissær for fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, til et rådsmøde i EU i slutningen af januar, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at hegnet vil virke. Og Polen droppede planerne om et vildsvinehegn, da en EU-rapport såede stor tvivl om effekten. Det får dog ikke Jakob Ellemann-Jensen til at tvivle på hegnet. Han forstår dog udmærket især én bestemt anke. - Den reaktion, som jeg tager mest til mig, og som jeg har størst forståelse for, er den tyske. Det er den politiske og følelsesmæssige reaktion, som går på at bygge et hegn ved landegrænsen. Det kan jeg godt forstå, at Tyskland har et anstrengt forhold til. Det var jo også min egen første reaktion, siger ministeren, der dog umiddelbart ikke lader sig påvirke af den store kritik rettet mod hegnet. - Jeg har også en tyverialarm derhjemme. Og jeg ved godt, at jeg ikke med garanti undgår indbrud. Men jeg sætter den alligevel til, når jeg går ud af døren, siger han.