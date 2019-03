Minister trods positiv bro-rapport: Finansiering er stadig et stort problem

I sidste uge fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti en stor trafikplan. Ud af i alt 112 milliarder kroner til infrastruktur blev der ikke penge til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det havde Venstres transportordfører ellers stillet i udsigt. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fastholder, at det er et problem, at brugerne ikke kan finansiere en større del af broen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix