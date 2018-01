Minister om vagtlægeflugt: Regionen kan få regningen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lægger op til at ændre gebyr, som har skabt masseflugt blandt vagtlæger i blandt andet Syddanmark. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu indkaldt til dialogmøde.

Ellen Trane Nørby lægger hermed op til, at Region Syddanmark kan stå med regningen for det nye gebyr, som rammer vagtlæger, der ikke har egen praksis.

- Gebyrordningen handler om patientsikkerhed. Det har aldrig været meningen at skræmme lægerne væk med gebyret. Jeg har derfor bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at indkalde regionerne og PLO til et møde i næste uge, så vi kan finde en løsning. Det kan for eksempel være med en anden organisering af lægevagtordningen, hvor ansættelsesstedet så formelt er regionen, som dermed løfter det samlede gebyr frem for at påhvile den enkelte vagtlæge, siger ministeren i et skriftligt svar til JydskeVestkysten.

Lægeflugt: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forsøger nu at bløde op i sagen med de indtil videre 67 syddanske vagtlæger, der har sagt deres job op på grund af et nyt gebyr på 4.000 kroner.

Problematikken omkring vagtlægernes gebyr tager udgangspunkt i, at Folketinget i sommeren 2016 besluttede at styrke kontrollen med sundhedsvæsnet. Tanken var, at dem, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. Konkret betød det, at de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis - eksempelvis hospitalslæger, uddannelseslæger eller pensionerede læger - registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det betyder et nyt gebyr på 4.000 kroner. Vagtlæger med egen praksis er allerede registreret som et behandlingssted. Loven trådte i kraft i januar 2017, men det er først nu, at den rulles ud over for vagtlægerne. Derfor skal de betale for egenkontrollen med tilbagevirkende kraft. Der er omkring 600 vagtlæger i Region Syddanmark. Cirka 440 af dem arbejder som praktiserende læger ved siden af. En vagtlæge bliver honoreret efter, hvor mange patienter vedkommende har igennem på en vagt. En vagtlæge tjener i gennemsnit 7.500 kroner på en vagt.

Styrelse indkalder til møde

Netop det var også i går hovedbudskabet fra regionsrådsmedlem Villy Søvndal (S), der mener, at regionen må træde til, hvis ikke Regeringen fjerner gebyret.

- Der er to mulige løsninger på det her. Regeringen og folketinget, der har skabt problemet med det absurde gebyr, må se at få rettet den fejl, de har begået. Gør de ikke det, må vi i regionen dække den afgift. Vi kan ikke have en ordning, hvor der ikke er tilstrækkeligt med vagtlæger, lød det fra SF'eren.

Noget anderledes var meldingen fra Socialdemokratiet, hvor Poul-Erik Svendsen (S) gjorde det klart, at det var for tidligt for regionen at punge ud, men at det i stedet var Sundhedsministerens ansvar at finde en løsning.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) udtalte i går til TV 2, at hun ikke fandt det rimeligt, at regionen skulle stå tilbage med regningen. Hun kontaktede i går Danske Regioner og Sundhedsministeren for at finde en løsning på problemet. Og noget ser ud til, at der i hvert fald er velvilje til at få løst vagtlægeflugten.

I en pressemeddelelse onsdag aften meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at de har inviteret regionerne og de praktiserende lægers organisation, PLO, til et dialogmøde, som finder sted torsdag 11. januar.

- Vi har inviteret til et dialogmøde, hvor vi vil drøfte problemet og diskutere mulige løsninger, siger Birgitte Drewes, kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.