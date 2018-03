Minister om nye kampfly: Vi vil gå langt for at løse støjproblemer

- Vi er handicappede af, at vi ikke har de endelige støjberegninger. Men jeg vil give sikkerhed for, at vi er dybt optagede af at løse problemet så godt vi kan. Vi vil gå langt for at løse støjproblemer, sagde forsvarsministeren under samrådet.

Samråd: Borgerne nær flyvestationen i Skrydstrup kan være sikre på, at Forsvarsministeriet og Forsvaret vil gøre, hvad de kan for at sikre, at borgerne generes så lidt som muligt af støjen fra de nye F-35 kampfly. Sådan lød budskabet fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), da han torsdag eftermiddag var hevet i samråd omkring sagen med de nye F-35-fly.

9. juni 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om at købe 27 F-35-kampfly, der skal erstatte de nuværende F-16-fly.Prisen for flyene er i alt 66,1 milliarder kroner. De første fly skulle ankomme til Skrydstrup i 2022, men det blev udsat et år, da man flyttede F-35-anlægget for at mindske terminalstøjen. Projektet blev samtidig 260 millioner kroner dyrere.

Skal lære af Norge og Holland

Til gengæld kom han nærmere ind på, hvordan han har tænkt sig at mindske støjgenerne mest muligt. Erfaringer fra Norge og Holland vil blive centrale, ligesom piloterne i fremtiden vil tage større hensyn til borgerne i området omkring flyvestationen. Desuden skal Forsvaret blandt andet offentliggøre planlagte natflyvninger og støjmålinger på dets hjemmeside.

- Flyvevåbnet vil aktivt arbejde for at mindske støjbelastningen. Der er mange ting, vi kan gøre. Det er ikke sjovt at holde en konfirmation i et telt i haven, mens der drøner F-16-fly frem og tilbage. Der må flyvevåbnet tage det hensyn at skrive, at de planlægger at flyve den dag eller selv være opmærksomme på ikke at flyve rundt en konfirmationssøndag, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han modtog stor ros fra blandt andet lokalvalgte Jesper Petersen (S) og Hans Christian Schmidt (V) for at have besøgt Skrydstrup og taget borgernes kritik til sig ved at flytte F-35-komplekset for at mindske terminalstøj. Til gengæld kritiserede Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm ministeren for blandt andet ikke at tage stilling til, om man har tænkt sig at søge dispensationer for at få lov at overskride de nuværende støjgrænser.