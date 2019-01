Minister og udvalg bakker op om VUC Syds overlevelsesplan

- Man kan i hvert fald sige, at hvis der ikke er tro på, at VUC Syd kan videreføres trods den alvorlige økonomiske situation, så ville man ikke gøre forsøget, siger han.

Alligevel tror Jesper Petersen på, at der også i fremtiden eksisterer et VUC Syd.

Jesper Petersens fortæller, at ingen gjorde indsigelser mod ministerens planer om at følge anbefalingerne fra styret. Men der blev heller ikke lagt skjul på, at det kræver et stort stykke arbejde, før VUC Syd er sikret en fremtid. Det midlertidige styres formand udtalte tirsdag, at det kræver, at det lykkes at finde gode løsninger med skolens kreditorer, lokalsamfund og medarbejderne, hvis skolen skal overleve.

- Ministeriet vil forsøge med bred tilslutning at få det foreslåede scenarie til at lykkes, siger folketingsmedlemmet fra Haderslev.

Undervisningsministeren har tænkt sig at følge styrets anbefaling til et nyt VUC Syd, fortæller Jesper Petersen.

I hvert fald hvis Undervisningsministeret får held med at følge den anbefaling, som det midlertidige styre på uddannelsesinstitutionen tirsdag afleverede til ministeriet. Onsdag morgen blev det præsenteret for Folketingets undervisningsudvalg og de lokalvalgte folketingsmedlemmer Peter Kofod (DF) og Jesper Petersen (S).

Politik: VUC Syd fortsætter med at eksistere, men i en slanket udgave med hovedkontor i Aabenraa. Sådan kan fremtidsscenariet meget vel se ud for skandaleramte VUC Syd.

Optimisme

Også Peter Kofod er optimistisk trods de mange udfordringer, der venter.

- Jeg er fortrøstningsfuld forstået på den måde, at man lægger op til en løsning, som er rigtig. Man bevarer uddannelsestilbuddet i Sønderjylland, og man bevarer ledelsen i Sønderjylland, som så flyttes fra Haderslev til Aabenraa. Det er helt rigtigt gjort. Det er barsk medicin, der lægges op til, men det er nødvendigt, siger han.

Anni Matthiesen (V), der også er valgt i Sydjyllands Storkreds, understreger, at der er tale om et kæmpe puslespil, der skal falde i hak.

- Det kræver, at alle parter vil hjælpe for at nå i mål. Jeg håber, at alle vil bakke op, siger Anni Matthiesen, der roser det midlertidige styre for et grundigt arbejde.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ikke yderligere kommentarer. Hun afventer, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kigger nærmere på rapporten.

I en pressemeddelelse tirsdag aften udtalte hun, at "den konkrete model for at sikre uddannelsesdækningen i Sønderjylland fremover skal findes. Det midlertidige styre peger på nogle spor, som skal analyseres i bund. Jeg vil fortsat følge sagen tæt".