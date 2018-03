Minister og brancheformand sad i kø i tågen - nu skal der ryddes op

Trafikken gik i stå på motorvejsnettet mandag morgen og formiddag. I køen sad blandt andre trafikminister Ole Birk Olesen og branchedirektør for transport og logistik i Dansk Industri Michael Svane. De er begge optagede af, at der bliver set på løsninger for at sikre hurtigere fremkommelighed, når uheldene sker. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) var sammen med brancheformand i Danske Vognmænd blandt de hundredvis af bilister, som endte i kø i timevis på motorvejsnettet - blandt andet ved Christiansfeld - mandag. Nye tiltag på vej for at gøre oprydning mere effektiv.

Regionalt: Det kostede 12-15 mio. kroner, at 11 uheld mandag formiddag satte hele motorvejsnettet i stå omkring Lillebælt, Vejle og Kolding. Det skønner branchedirektør for transport og logistik i Dansk Industri Michael Svane. Han sad selv i kø på den fynske motorvej mandag morgen, da Den Ny Lillebæltsbro blev lukket i begge retninger i forbindelse med tre uheld på broen. - Jeg skulle til Billund og blev forsinket halvanden time. Til gengæld var der fri bane, da jeg kørte hjem ved 17-tiden, så denne gang er det lykkedes at få ryddet op i rimelig tid. Men det er desværre langt fra altid tilfældet. Vi oplever, at oprydningen tager længere og længere tid med store samfundsøkonomiske konsekvenser, siger Michael Svane. I køen sad også trafikminister Ole Birk Olesen (LA) på vej til Fredericia. Han erkender, at der er behov for at sikre hurtigere fremkommelighed, når uheldene sker. - Vejdirektoratet er i gang med at undersøge, hvilke erfaringer man har i andre lande med oprydning efter ulykker på motorvejene. Når Vejdirektoratet er færdig med undersøgelsen, vil jeg se på, om der er nogle tiltag, som vi med fordel kan afprøve på de danske motorveje. Oprydningen efter uheld skal gøres mere effektiv, lyder det i et skriftligt svar fra ministeren til Fredericia Dagblad.

Kaos i tågen 47 biler var mandag morgen og formiddag involveret i i alt 11 uheld på motorvejsnettet omkring Fredericia.Kl. 8.08 skete det første uheld på Den Ny Lillebæltsbro, og i løbet af kort tid skete yderligere to, der involverede 15 biler.



Fem personer blev kvæstet ved uheldene, og politiet valgte at lukke alle spor på motorvejen, mens redningsarbejdet stod på. Det lukkede broen helt i halvanden time.



I retning mod Fyn kom trafikken først til at glide kl. 13.



Tågen var samtidig årsag til alvorlige ulykker ved Skærup og ved Christiansfeld. To personer blev dræbt og to alvorligt kvæstet.



Det betød, at trafikken på både motorveje og landeveje stort set stod stille i timevis, mens politi og redning kæmpede for at få hjulpet de kvæstede og få vejbanerne ryddet.



Hos Dansk Industri vurderer man, at de økonomiske konsekvenser ved mandagens trafikstop løber op i 12-15 mio. kroner.

Klare kommandoveje Michael Svane har de seneste to år arbejdet for at sætte fokus på fremkommelighed på motorvejsnettet, og brancheorganisationen samarbejder med Rigspolitiet og Vejdirektoratet om ideer til at gøre det smidigere. - Der er behov for mere klare beslutningsveje, når uheldene sker. Vi har peget på den måde, man håndterer det i Holland, hvor indsatsen virker mere systematisk. Der er helt klare kommandoveje, og man har udstyr placeret tæt på motorvejsnettet, så det kan sættes ind hurtigt, siger Michael Svane. Den model har FDM også fået øje på. De har gentagne gange råbt op for at få sikret hurtigere oprydning efter uheld. - Vi kan se, at det kan gøres hurtigere i vores nabolande, så det bør også være muligt her. En del af løsningen kunne måske være at placere det rette udstyr tæt på. Om det er Vejdirektoratet, der skal råde over udstyret, eller beredskabet, skal vi ikke blande os i, men det er langt fra tilfredsstillende, som det fungerer i dag, siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.