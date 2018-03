Minister inviterer borgere til møde om grænsehegn

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil på et møde den 3. april drøfte planerne om at etablere et grænsehegn med lokale borgere. Mødet bliver afviklet i Tønder.

Grænsehegn: Lokale lodsejere og andre interesserede får den 3. april i Tønder mulighed for at stille miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) spørgsmål til regeringens planer om at etablere et svinehegn langs grænsen.

- Det er meget vigtigt for mig, at vi fra begyndelsen har en god dialog med de lodsejere, som skal lægge jord til vildsvinehegnet. Med en svineeksport på 11 milliarder kroner på højkant, er det rigtig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre afrikansk svinepest på dansk jord. Det er jeg overbevist om, at de lokale lodsejere er parat til at hjælpe til med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Hegnet, der vil strække sig over 70 kilometer og være halvandet meter højt, er et af flere initiativer, som ifølge regeringen og Dansk Folkeparti skal forhindre et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark. Der er konstateret tilfælde af svinesygdommen i Tjekkiet og andre østeuropæiske lande, men aldrig i Danmark. Alligevel er det væsentligt, at Danmark tager sine forholdsregler, mener ministeren.

Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen vil alle være til stede under borgermødet og vil fortælle om den kommende proces med etableringen af et hegn.

Mødet vil finde sted i Ecco-centeret på Ecco Alleen 4 i Tønder fra klokken 19 til 20 tirsdag den 3. april. Der er plads til 300 personer, og mødet kræver ingen tilmelding.