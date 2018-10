Minister indkalder til endnu et møde om konkurstruede VUC Syd

Politik: Folketingspolitikerne skal endnu engang diskutere den kritiske situation på VUC Syd. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har indkaldt til endnu et møde med VUC Syd på dagsordenen. Det fortæller det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S).

Dermed mødes folketingspolitikerne for anden gang i Undervisningsministeriet for at drøfte de alvorlige økonomiske problemer på den skandaleramte uddannelsesinstitution.

- Det er ikke normalt, at det er nødvendigt for Undervisningsministeriet og for politikerne i forligskredsen at skulle holde møder om enkeltstående institutioner, siger folketingsmedlem fra Haderslev, Jesper Petersen (S).