Minister i Tønder: Hegn alene kan ikke stoppe den afrikanske svinepest

Et vildsvinehegn er i sig selv ikke nok til at stoppe den afrikanske svinepest i at komme til Danmark, fastslog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) under borgermøde i Tønder. Mange flere indsatser skal lykkes, hvis Danmark skal holdes fri for svinepest, lød det fra ministeren.

Grænsehegn: Skal Danmark holdes fri for afrikansk svinepest, bliver det ikke alene ved hjælp af et grænsehegn. Et hegn kan nemlig ikke sikre, at vildsvin ikke krydser den dansk-tyske grænse. Det erkendte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), da han tirsdag indbød til borgermøde i Tønder for at forklare planerne for et kommende hegn ved den dansk-tyske grænse.

- Vi kan ikke lukke 100 procent af. Vi bilder os ikke ind, at der ikke er steder, hvor vildsvin kan passere. Men hegnet er en vigtig indsats sammen med nedskydningen af vildsvin, lød det fra ministeren.

Når der opstilles et 68 kilometer langt hegn ved grænsen, vil der stadig være fri passage ved eksempelvis veje og togspor, og flere har desuden peget på, at vildsvin også kan komme til Danmark via Flensborg Fjord. Alligevel er Esben Lunde Larsen ikke i tvivl om, at det er nødvendigt og effektivt at opsætte et vildsvinehegn. Bringer vildsvin den afrikanske svinepest med sig til Danmark, forventes det nemlig at true dansk fødevareeksport for omkring 11 milliarder kroner.

- Det kan måske lyde voldsomt, og jeg forstår godt dem, der mener, at vildsvinene skal have lov at være her. Men vi står i en alvorlig situation, hvor det vil få alvorlige konsekvenser i milliardklassen, hvis vi bliver ramt af afrikansk svinepest, sagde ministeren.