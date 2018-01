Minister går ind i sag om vagtlæge-flugt i Region Syddanmark

Vagtlægeordningen skal muligvis organiseres anderledes, mener sundhedsministeren, efter at det tirsdag kom frem, at lægerne i Region Syddanmark flygter fra ordningen.

Sag: Der er behov for hurtig handling i det, der er en stor trussel mod vagtlægeordningen i Region Syddanmark.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som går ind i sagen fra regionen. Her havde 61 læger tirsdag opsagt deres job som vagtlæge. Det er sket i protest mod, at lægerne fra 1. januar skal betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som et selvstændigt behandlingssted.

- Det har aldrig har været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten. Jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, om problemet kan løses ved, at lægevagtordningerne eventuelt kan organiseres anderledes, lyder det fra ministeren onsdag morgen i en skriftlig kommentar til JydskeVestkysten.

Tirsdag understregede vagtlægechef i Regions Syddanmark Ole Holm Thomsen situationens alvor over for Ugeskrift for Læger.

- Det her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning.

Vagtlægechefen frygter, at man ikke har set de sidste opsigelser.

- Potentialet er, at op mod 160 vagtlæger i Region Syddanmark stopper med at køre som vagtlæge.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere det risikobaserede tilsyn, der blev indført i 2017 for at styrke patientsikkerheden.

Tirsdag aften skrev regionsrådsformand Stephanie Lose (V) på sin Facebook-profil:

- Et nyt gebyr har fået 63 vagtlæger i Syddanmark til at aflevere deres opsigelse til vagtlægeordningen. Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis. Derfor har jeg også i dag taget initiativ til, at vi tager op med Sundhedsministeriet, hvordan der kan findes en løsning. For en sådan må findes.