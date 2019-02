Minister erkender fejl i prognoser for syd- og sønderjyske oversvømmelser

Både prognoser og kommunikation skal forbedres hos DMI. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), efter store dele af Syd- og Sønderjylland til fleres overraskelse blev ramt af store oversvømmelser i starten af januar.

Varslinger: Vandstandsmodeller og kommunikation skal forbedres, så DMI i fremtiden kan give de syd- og sønderjyske beredskaber og borgere bedre mulighed for at reagere, når store vandmasser er på vej. Det står klart i to skriftlige svar, som energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) giver i kølvandet på de oversvømmelser, der særligt ramte Syd- og Sønderjylland efter blæsevejret Alfrida i starten af januar. Ministeren skriver blandt andet: "DMI har orienteret mig om, at der på baggrund af hændelserne med forhøjet vandstand i starten af januar er igangsat en række konkrete tiltag, der skal forbedre DMI's vandstandsmodeller." Samtidig oplyser ministeren, at DMI erkender, at vandstandsprognoserne generelt ramte for lavt, og at varslerne for Syd- og Sønderjylland blev opjusteret og kommunikeret til de respektive beredskaber relativt sent.

Blæsevejret Alfrida Omkring den 1. januar 2019 blev Danmark i et døgn ramt af det kraftige blæsevejr Alfrida, der nogle steder blæste med op til 25 m/s.Alfrida, der først blev kategoriseret som en storm, og senere nedjusteret til et kraftigt blæsevejr, medførte store oversvømmelser i flere dele af landet.



I Syd- og Sønderjylland blev mange områder lagt under vand. Særligt sommerhusområder, men også i blandt andet Sønderborg og Kolding.

Mere klar kommunikation Allerede mens vandet stadig lå på gader og i kældre, fik DMI i januars første dage kritik for ikke at have været præcise nok i sine prognoser. Ifølge DMI var problemet, at de respektive beredskaber i Syd- og Sønderjylland fejlagtigt kun havde taget udgangspunkt i prognoser, og ikke de varsler, som de ellers skal følges i situationer med farligt vejr. Dengang erkendte DMI dog samtidig, at ansvaret for dén miskommunikation lå hos dem. Til det skriver klimaministeren i sit svar: "Der må i farlige vejrsituationer ikke herske tvivl om, hvilken information man skal forholde sig til, og den information skal være så præcis som muligt. Jeg ved, at DMI vil bruge erfaringerne fra Alfrida i bestræbelserne på en mere klar og tydelig kommunikation."

Beder om uddybning Spørgsmålene omkring DMI's arbejde i forbindelse med blæsevejret Alfrida og de efterfølgende oversvømmelser er stillet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget efter ønske fra Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen. Han er tilfreds med klimaministerens svar, men vil nu bede om en uddybning. - Jeg har nu tænkt mig at bede ministeren helt konkret forklare, hvordan man kan forbedre arbejdsgangene fremadrettet. For der er godt nok brug for forbedring, siger Christian Rabjerg Madsen.