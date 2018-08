Minister afviser lettelse over Holst-exit: Vi var ikke rivaler

Ulla Tørnæs mener ikke, at Carl Holsts farvel til dansk politik betyder noget for hendes valgkamp. Det selvom det så ud til, at hun og Holst skulle kæmpe om at repræsentere Esbjerg i Folketinget. Hendes vej til Christiansborg ser da også lettere ud, erkender lokalformand.

Valgkamp: Det er en god partikollega og ikke en rival, der nu forlader dansk politik. Sådan lyder reaktionen fra minister for udviklingssamarbejde og folketingskandidat i Esbjerg Ulla Tørnæs (V), efter Avisen Danmark torsdag aften kunne fortælle, at Carl Holst stopper i politik. Carl Holst og Ulla Tørnæs så ud til at skulle kæmpe om et enkelt mandat i Folketinget, da de begge er opstillet i Esbjerg Kommune, men alligevel afviser Ulla Tørnæs altså al snak om, at hendes vej til Folketinget er blevet kortere, efter Carl Holst har valgt at sige farvel.

- Det har jeg slet ikke nogen vurdering af eller nogen holdning til. Ingen ved, hvem der bliver opstillet i stedet for, men uanset hvem der bliver stillet op, vil jeg selvfølgelig kæmpe for, at det bliver mig, der skal repræsentere Esbjerg i Folketinget, siger hun.

Hun kan slet ikke genkende billedet af, at det udover en partifælle også er en rival, der nu trækker sig fra politik.

- Jeg ser det slet ikke, og jeg har aldrig set det sådan. Jeg har haft et godt og fint samarbejde med Carl Holst.

Hun afviser, at det var endt med en koldblodig valgkamp mellem de to partifæller, hvis Carl Holst var fortsat i politik.

- Vi har tidligere været vant til, at to er valgt for Venstre i området, og det har også været mit udgangspunkt. Så når du siger valgkamp mod Carl Holst, så siger jeg, at det er en valgkamp sammen med Carl Holst, siger hun