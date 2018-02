Minister afviser at besøge forurenet å i Grindsted

Det er regionernes opgave at håndtere forurende områder. Sådan lyder det i et svar fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til Region Syddanmark og Billund Kommune som begrundelse for, at ministeren takker nej til en invitation om at besøge Grindsted. Arkivfoto: Andreas Bjerre.

Det er regionernes opgave at løse forureningsproblemer, siger miljøministeren, som derfor afviser at tage til Grindsted og se nærmere på den store forurening af Grindsted Å. Vi har slet ikke midlerne til den store oprydning, lyder det fra udvalgs- og regionsrådsformænd, der er skuffede over afslaget.

Grindsted: Det er regionens opgave at løse forureninger, og derfor ser miljøminister Esben Lunde Larsen (V) ingen grund til besøge Grindsted for at se nærmere på de forurenede områder. Det skriver ministeren som svar på en invitation fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Billund-borgmester Ib Kristensen (V). Som argument bruger ministeren blandt andet, at der til alle fem regioner årligt er afsat 420 millioner kroner til forureningsområdet, og at han har tillid til, at regionerne evner at prioritere dem bedst muligt. - I 2019 skal staten forhandle med regionerne om prioritering og finansiering af indsatsen mod overfladevandstruende jordforureninger, og denne sag vil også kunne indgå i det arbejde, skriver ministeren i sit svar, som avisen har fået aktindsigt i. Det møder ingen forståelse hos partifællen i Region Syddanmark, Stephanie Lose. - Det er rigtigt, at det er regionen, som skal løse opgaverne inden for jordforurening, og dem løser vi efter bedste evne. Men når vi har løftet de lovbestemte opgaver, har vi 20-30 millioner kroner om året til oprensninger. Her taler vi om en forurening, der efter den viden, vi har i dag, ikke bliver løst for småpenge. Så det er ikke noget, vi bare kan løfte, siger Stephanie Lose.

Hvis vi drager en parallel til Kærgård Plantage, hvor vi har været i gang med at rydde op i lang tid, var der nogle kæmpestore sikkerhedsafstande og folk i rumdragter. Vi kan altså ikke sende hele Grindsted på ferie, mens vi rydder op. Stephanie Lose (V), regionsrådsformand

Sagen kort Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har kortlagt, at der hvert år siver 100 kilo kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted Å fra giftdepoter i Grindsted.



Det har gennem mange år været velkendt, at der i Grindsted er en forurening efter Grindstedværket, men det præcise omfang af forureningen er ukendt. Af samme grund er det usikkert, hvad en oprensning vil koste. Tidligere er det dog blevet nævnt, at en oprensning vil koste "et betydeligt trecifret millionbeløb".

Forhandlinger Om der bliver midler til at få fjernet forureningen i Grindsted vil blandt andet afhænge af næste års forhandlinger mellem staten og regionerne. Opgaven er dog så kompleks, at den handler om meget mere end økonomiske midler, mener regionsrådsformanden. - Det er ikke så simpelt, som det nogle gange kommer til at lyde. Nogle gange lyder det som om, at hvis vi bare får en kæmpe pose penge, så løser man det hele, men så enkelt er det ikke. Hvis vi drager en parallel til Kærgård Plantage, hvor vi har været i gang med at rydde op i lang tid, var der nogle kæmpestore sikkerhedsafstande og folk i rumdragter. Vi kan altså ikke sende hele Grindsted på ferie, mens vi rydder op. Så det er ikke noget, der bare bliver løst fra det ene øjeblik til det andet, siger Stephanie Lose. Regionsrådsformanden og borgmesteren vil trods ministerens afvisning invitere de lokale folketingsmedlemmer ud for at se på forholdene. - Vi er nødt til at få det kortlagt og få noget sat i gang. Vi kan ikke blive ved med at have, at denne sag popper op hver femte eller tiende år, siger Ib Kristensen.