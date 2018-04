Minister: Intet værn mod svømmende vildsvin

Fra dansk side mener myndighederne ikke, at særligt mange vildsvin vil tage turen over Flensborg Fjord og dermed undgå det 70 kilometer lange, kommende vildsvinehegn.

Det skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til Enhedslistens Maria ­Reumert Gjerding, der i sin tid stillede en række spørgsmål vedrørende det omstridte hegn. I mellemtiden er Maria Reumert Gjerding blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening og har nedlagt sit folketingsmandat.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti vil spærre den dansk-tyske i grænse i Sønderjylland med et halvandet meter højt hegn for at holde eventuelt smittede vildsvin og dermed afrikansk svinepest ude af landet.

Esben Lunde Larsen erkender, at vildsvin også i fremtiden kan krydse grænsen de steder, hvor der ikke er hegn - blandt andet ved de mange grænseovergange.

Maria Reumert Gjerding ønskede blandt andet at vide, om Danmark overvejer at etablere en form for hegn gennem fjorden, men det afkræfter ministeren. Esben Lunde Larsen henviser i stedet til, at der ifølge Fødevarestyrelens skøn kun vil være ganske få vildsvin, som vil tage turen over fjorden. Det sker kun få dage efter, at en fotograf filmede 15 vildsvin, der krydsede fjorden ved Slesvig.