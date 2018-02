Minister: Intet overblik over udenlandske sommerhusejere

Mens der hos dele af befolkningen i Syd- og Sønderjylland er stor frygt for, at tyskere i stor stil vil få mulighed for at købe en del af de danske sommerhuse, viser et folketingssvar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at de danske myndigheder ikke har noget overblik over hvor mange udlændinge, der i dag ejer et dansk sommerhus.

- Justitsministeriet er ikke i besiddelse af sådanne oplysninger. Det skyldes, at Justitsministeriet alene har oplysninger, der relaterer sig til Justitsministeriets sagsbehandling, det vil sige oplysninger om antallet af ansøgninger efter erhvervelsesloven og antallet af tilladelser, henholdsvis afslag, på at købe sekundærbolig i Danmark. Oplysninger om, hvorvidt personer, der har fået tilladelse til at købe fast ejendom, udnytter tilladelsen, og oplysninger om, hvorvidt en sådan ejendom efterfølgende sælges igen, indgår ikke i Justitsministeriets sagsbehandling, fortæller justitsministeren i sit svar til Lennart Damsbo-Andersen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har netop i et svar til folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S) fortalt, at han ikke kan bidrage med så meget faktuel viden i en sag, hvor især mange syd- og sønderjyder frygter, at der i højere grad vil blive lempet på den danske særregel, så tyske statsborgere kan erhverve sig et dansk sommerhus.

Udlændinge: Mens knap 300 udlændinge hvert år har fået tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark de seneste år, viser det sig nu, at de danske myndigheder ikke har noget overblik over hvor mange danske sommerhuse, der er på udenlandske hænder.

Der er i Danmark omkring 240.000 sommerhuse, hvoraf knap 50.000 er til udlejning.De mange sommerhusgæster skaber ifølge VisitDenmark en omsætning for mere end 12 milliarder kroner om året.En åbning af salg af sommerhuse til udlændinge vil kunne koste et omsætningstab på 1,6 milliarder kroner, fordi de udenlandske ejere i højere grad vil lade sommerhusene stå tomme resten af året.Nu viser et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at myndighederne ikke har et overblik over hvor mange danske sommerhuse, der ejes af udlændinge. De seneste år er der hvert år givet særlig tilladelse til, at knap 300 udlændinge har købt et dansk sommerhus.

Den danske særregel

Den danske særregel er lavet for netop at dæmme op for frygten for, at tyskere skal kunne erhverve danske sommerhuse i stor stil, og på den måde blandt andet lamme den danske turisme i stor stil, fordi tyskerne i højere grad vil lade være med at udleje de danske sommerhuse til andre turister.

Den danske særregel bliver dog hvert år omgået af justitsministeriet, der hvert år kan give tilladelse til udlændinges køb af danske sommerhuse, hvis de i forvejen har en tættere tilknytning til Danmark. Det har de seneste år ført til, at omkring 300 udlændinge - heriblandt mange nordmænd og tyskere - alligevel har købt et dansk sommerhus.

Men hvor mange af de omkring 240.000 sommerhuse i Danmark, der ejes af tyskere, nordmænd eller svenskere, vides ikke. Heller ikke andre steder er det nemlig lykkedes for Søren Pape Poulsen (K) at kunne finde et svar:

- Tinglysningsretten, der er den myndighed, som tinglyser adkomst til fast ejendom i Danmark, har adspurgt oplyst, at retten heller ikke er i besiddelse af de pågældende oplysninger, fortæller justitsministeren.