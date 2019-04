Miner er en mærkesag for prinsesse Marie

Blåvand: Prinsesse Marie havde på forhånd frabedt sig alle former for gimmicks i forbindelse med åbningen af særudstillingen i Tirpitz. Hun ville ikke klippe snor eller deltage i anden form for åbningsfestivitas. Med den holdning ønskede hun at understrege, at minerydning var og stadig er en alvorlig sag.

- Der er stadig den dag i dag 2000 mennesker om året, der dør på grund af landminer. Tre gange så mange lemlæstes. 40 procent af ofrene er børn, sagde prinsessen, der som protektor for Folkekirkens Nødhjælp har stor fokus på at formidle budskabet om landminer.

Prinsesse Marie har præcis ligesom prinsesse Diana besøgt mineramte områder, og i sin tale i Blåvand roste hun både særudstillingen i Tirpitz og den danske film, "Under Sandet", for at trække et problemfelt fra fortiden op til nutiden, og med disse ord erklærede hun udstillingen for åben.