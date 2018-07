Mål: Det skabte jubel hos det tyske mindretal i Danmark, da de europæiske mindretal torsdag i sidste uge endelig officielt nåede målet om én million underskrifter. Siden april 2017 har europæiske mindretal i hele Europa jagtet den magiske en million, som kan tvinge EU til at sætte mindretallene på dagsordenen. Men nu tøver mindretallene med at fremlægge underskrifterne for EU-Kommissionen. De frygter nemlig, at kommissionen ikke vil tage sagen alvorligt. Derfor overvejer mindretallene nu at vente med at fremlægge tallene, til der har været Europaparlamentsvalg i 2019, og der dermed også vælges en ny kommission.

- Det har noget at gøre med, at den kommission, der er der nu, i første omgang afviste underskriftsindsamlingen i 2013, siger Gösta Toft, der er vicepræsident i organisationen Federative Union for European Nationalities, som står bag underskriftsindsamlingen.

- Vi vil ikke forspilde vores chance ved at fremlægge det for en kommission, som ikke har vist velvilje over for at få mindretallene på dagsordenen, siger han.