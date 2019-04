Lokalt

Langt de fleste projekter vil blive tilført yderligere penge, der er finansieret af kommunerne og regionen.

Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, vurderer, at projekterne har en god chance for at få en andel af pengene, fordi de understøtter både regionens og regeringens ambitioner for det nære sundhedsvæsen ved at tilbyde flere behandlinger lokalt.

- Regeringen vil med deres nye sundhedsreform gerne styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men jeg kan berolige dem med, at vi allerede er i fuld gang i regionerne. I Region Syddanmark har vi på nuværende tidspunkt 12 sundhedshuse, og med midlerne fra ministeriet kan vi måske komme op på endnu flere, siger Bo Libergren i en pressemeddelelse.