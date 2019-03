Milliardplan sender sønderjysk dobbeltspor længere ud i mørket

Frem til 2015 var der heller ikke dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens. Det fik store konsekvenser efter et uheld i 2012, der lukkede banen i tre uger. Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt ikke at prioritere at etablere et dobbeltspor det sidste stykke, der mangler mellem Tinglev og Padborg. Arkivfoto: Orla Lund