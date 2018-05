Militærkarriere som storebror der skal til Varde: Prins Felix vil også i trøjen

Han viser i hvert fald også interesse for det militære nu, skriver Se & Hør, der fortæller , at lillebror prins Felix gerne vil følge i storebrors fodspor.

Optagelsesprøve

Når prins Nikolai 1. august begynder på Varde Kaserne, der er fra 1953, så er det første gang, at en kongelig bliver en del af kasernelivet.

At prins Nikolai har valgt at tage den nye uddannelse til løjtnant, er lige, hvad skolen og især Hæren har brug for. For siden omlægningen af officersuddannelsen til en mere akademisk uddannelse har det knebet med rekrutteringen af officerer.

- Det giver uddannelsen et boost. Det skal vi udnytte. Men vi skal give prinsen fred og ro til uddannelse, har Peter Nielsen, oberstløjtnant og chef for Hærens Sergentskole, tidligere sagt.

Prins Nikolaj har været gennem en to dage lang optagelsesprøve hos Forsvarets Rekruttering i Ballerup. Han gennemførte en personlighedstest, skrive- og planlægningsopgaver, styrke- og løbetest, helbredsvurdering, gruppeprøver og en psykologisk test.

Prinsen kommer til at bo på 12-mands-stuer. Når han efter seks måneder er udnævnt til sergent, skal han videre til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren for at gennemgå løjtnantbasisuddannelse på fire måneder, inden han skal være med til at uddanne to hold værnepligtige.