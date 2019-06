Mandag udkommer bogen "De sidste øboere" af forfatter Christina Vorre. JydskeVestkysten har fået lov til at bringe uddrag af bogen, som beskriver livet på ti danske øer, der gennem årene er blevet mere og mere affolkede. Her kan du læse et uddrag af historien om 96-årige Mie, der trods 67 år på Mandø stadig er tilflytter. Hendes historie vidner om, at livet som øboer har været barskt.