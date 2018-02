Michael har boet på gaden i 11 år: Du overlever ikke vinteren, hvis du ikke ved, hvad du laver

Michael er en af Esbjergs mange hjemløse, der ikke har tag over hovedet, når kulden for alvor bider sig fast om aftenen. Hos varmestuen i Esbjerg er der langt flere gæster end normalt, men der er stadig plads til flere, siger leder.

Kulde: Den lange jakke er åben og ved hans side går Fie, hans store Sankt Bernhard. 33-årige Michael Skovby ser ikke ud til at tage megen notits af frostgraderne og de enkelte snefnug, der falder ned hist og her udenfor varmestuen i Esbjerg. Det er ellers en kulde, der får mange syd- og sønderjyder til at skutte sig og pakke sig lidt ekstra godt ind, inden de går ud af huset. Men for Michael Skovby, der har boet på gaden i 11 år, er der ikke behov for de mange typer strik. Han er nemlig en landevejsridder. Eller med andre ord: vagabond. - Det er selvfølgelig hårdere at bo på gaden om vinteren, siger han.

Hjemløse

Billund: 10

Esbjerg: 182

Fanø: 1

Haderslev: 60

Kolding: 67

Sønderborg: 35

Tønder: 20

Varde: 34

Vejen: 41

Aabenraa: 27

Kilde: Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd I Region Syddanmark var der i alt 919 hjemløse i 2017. Du kan herunder se, hvor mange hjemløse der i 2017 var i din kommune:

Ikke nemt for nybegyndere Der er ikke mange ting, Michael Skovby har brug for, for at overleve i det kolde vejr. Langt det meste kan være i hans rygsæk. Men kulden er ikke lige nem at håndtere, hvis man ikke har været hjemløs særlig længe, mener landevejsridderen. - Du overlever ikke vinteren, hvis du ikke ved, hvad du laver. Det kan godt være svært, hvis man ikke har boet ude i vinteren førhen. Man skal virkelig have styr på sit udstyr, ellers bliver det for koldt. Dét, Michael Skovby særligt har brug for, er en sovepose, der kan holde til minusgrader. Og sådan én har han for længst erhvervet sig. En anden vigtig ting for at holde varmen er fodtøjet, understreger vagabonden. - Hvis man først får kolde eller våde fødder, så er det umuligt at få varmen igen. Det er heller ikke til at få tørret noget som helst i den her kulde, så man skal sørge for at have nogle ordentlige sko, siger han, mens han peger ned på sine kompakte, sorte støvler.

Bliver ude i kulden Inde på varmestuen står Camilla Aae, leder af det sociale arbejde i Kirkens Korshær i Esbjerg, og gnubber sine hænder mod hinanden på grund af kulden. - Der er da masser af varme. Det er slet ikke lige så koldt som udenfor, griner Michael Skovby. - Du er også vant til kulden, svarer Camilla Aae igen med et glimt i øjet. Varmen i varmestuen tiltrækker også flere hjemløse end normalt. - Der kommer en del flere, fordi der er så koldt. Forleden var der én, der sagde, at varmestuen for alvor levede op til sin ret, og det havde han jo ret i, griner Camilla Aae og fortæller, at varmestuen i disse dage giver de hjemløse en ekstra hånd: - Vi har lige sendt to hjemløse hen til nogle, der vil lade dem bo hos dem, for kulden er virkelig hård. Så hjemløse skal endelig komme ind og varme sig på en kop kaffe. I en tid, hvor mange søger ind, gør Michael Skovby det modsatte. - Når det er vinter og koldt, undgår jeg at bruge for meget tid indendørs. For hvis jeg gør det, er der større risiko for, at jeg bliver syg, når jeg kommer ud i kulden igen, efter at have fået varmen, forklarer han.

Jagten går ind Om natten leder Michael Skovby dog efter ly, men det er ikke lige nemt, når man også har en hund med sig. - Det er for koldt at sove udenfor lige nu, men der er altid Arrivas tog, man kan sove i. Eller togvogne der ikke længere er i brug, selvom man ikke må være derinde. Lige præcis at finde et sted at overnatte med en hund er vigtig for mange hjemløse, fortæller Camilla Aaen. - For rigtig mange er hunden deres bedste ven, og det er hunden, der er afgørende for, hvor man sover henne. Hvis man selv kan komme ind i varmen for natten, men hunden ikke kan, så vælger mange at sove udenfor i stedet, siger hun.