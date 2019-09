Michael blev revet væk fra sine plejeforældre: Dansk Folkeparti vil kulegrave anbringelsesområdet

17-årige Michael Lambert fra Esbjerg var i 2017 hovedperson i dokumentaren "Hvem passer på Michael" på DR1. Han blev som spæd fjernet fra sin psykisk syge mor, og blev som teenager tvunget væk fra sin plejefamilie. DF's Karina Adsbøl mener, at anbringelsesområder lider under alt for mange af den slags sager. Foto: DR

Der sker alt for mange fejl i sager om anbringelse af børn, mener Dansk Folkepartis Karina Adsbøl og fremhæver sagen om 17-årige Michahel Lambert fra Esbjerg, der blev tvunget væk fra sin plejefamilie uden varsel. Nu vil hun hyre en ekspertgruppe til at endevende anbringelsesområdet.

Fejl: Forældre og plejeforældre lades i stikken, barnets tarv tilsidesættes, retssikkerheden vakler og sagsbehandlingen er fyldt med fejl og mangler. Ifølge Karina Adsbøl, socialordfører for Dansk Folkeparti, hersker der en række problemstillinger i sager om anbragte børn og unge. Derfor fremsætter hun nu et forslag om at nedsætte en hurtigtarbejdende ekspertgruppe, der skal kulegrave området og have et resultat og en række anbefalinger klar senest i 2020. Mens en rapport fra tænketanken Justitia fra 2018 peger på mange fejl og mangler i behandlingen af sager om tvangsanbringelse, henviser Karina Adsbøl til en række sager i medierne. I starten af året beskrev TV2 Øst, hvordan 12-årige Andreas fra Sakskøbing stod til at skulle forlade sine plejeforældre gennem syv år og i stedet flytte på institution. En flytning, som hverken han, plejeforældrene eller den biologiske far ønskede. Ligeledes blev Michael Lambert fra Esbjerg landskendt, da DR i dokumentaren "Hvem passer på Michael" i efteråret 2017 fortalte historien om, hvordan han uden varsel blev fjernet fra sine plejeforældre af to omgange. Ligeledes har JydskeVestkysten beskrevet, at Esbjerg Kommune overvågnede plejeforældrene ulovligt. - Jeg frygter, at omfanget af problemer er langt større, end det vi hører om. Der er mange ting, som skriger til himlen, og jeg er bekymret, fordi det medfører store menneskelige omkostninger, siger hun.

Børn fanges i systemet Der er hårdt brug for den hovedrengøring på anbringelsesområdet, som Karina Adsbøl lægger op til, mener Anders Brøndtved. Han sidder som advokat i mange anbringelsessager og er samtidig landsformand for Forældrelandsforeningen (FBU), der blandt andet støtter og rådgiver forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet. - Systemet fejler. Jeg oplever manglende faglighed hos sagsbehandlere, spareøvelser i kommunerne og psykologundersøgelser foretaget af psykologer, der ikke er så uvildige, som vi kunne ønske, siger han og fortæller om en konkret sag, hvor forældre nu har ventet i to år på at få undersøgt og vurderet deres kompetencer som forældre. - Børnene bliver fanget mellem kommune, forældre og plejeforældre. De får ikke udbygget deres relation til det biologiske netværk, fordi der ikke bliver truffet individuelle afgørelser om samvær, men blot fulgt en standardformular, siger han. Karina Adsbøl ønsker blandt andet at få undersøgt, om kommunernes børne- og ungeudvalg er de rigtige til at træffe afgørelser om anbringelser, og om det faglige niveau hos sagsbehandlerne er tilstrækkeligt højt. Både hun og Anders Brøndtved mener, at der findes for mange eksempler på, at der bliver gjort brug af trusler over for både forældre og plejeforældre, når de beder om mere støtte.

Flere eller færre Socialordfører Camilla Fabricius (S) vil ikke forholde sig til, om hendes parti kommer til at lægge stemmer til Dansk Folkepartis forslag, men hun understreger, at anbringelsesområdet er vigtigt for Socialdemokratiet. - Vi skal sætte tidligere og mere konsekvent ind for at hjælpe sårbare børn. Der skal bedre styr på anbringelserne, så flere bliver anbragt, og plejeforældre skal have bedre vilkår og adgang til specialistviden, siger hun. Venstres socialordfører Anni Matthiesen er uenig i, at flere anbringelser nødvendigvis er en god løsningen for udfordrede familier og børn. Hun mener, at det kræver en helhedsorienteret indsats at få styr på problemerne på anbringelsesområdet. Derfor ser hun med positive briller på Dansk Folkepartis forslag. - Familierne skal hjælpes væsentlig tidligere, så flere børn kan blive ved deres biologiske forældre. Jeg har hørt mange ulykkelige historier om unge mennesker, der er endt som kastebold, siger hun.