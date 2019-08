Mette Frederiksens sønderjyske trumfkort har fået kræft

Arne Juhl blev Mette Frederiksens billede på, hvem der skulle få en tidligere folkepension, hvis hun og Socialdemokratiet kom til magten. Men i regeringsgrundlaget blev hverken Arne Juhl eller hans ligemænd nævnt. Han vidste godt, at han nok ikke selv ville få et udbytte af at deltage i kampagnen. Han deltog mest af alt for at gøre noget godt for andre.