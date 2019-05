Mette Frederiksen var i drillehumør over for Løkke: - Du vil gerne i regering med mig, ikke?

- Vi skal samarbejde noget mere, og vi skal passe på, at vi i valgkampen ikke taler så langt væk fra hinanden, at vi ikke kan samarbejde efter valget. Venstre og Socialdemokratiet kan noget sammen, men bare ikke det hele, lød det fra Mette Frederiksen under debatten, som var arrangeret af JydskeVestkysten.

Flere gange gentog statsministeren det ønske om at samarbejde med Socialdemokratiet i form af en SV-regering, som han overraskende fremsatte i sidste uge. Og flere gange understregede rød bloks statsministerkandidat, at hun ikke har i sinde at tage imod Løkkes fremstrakte hånd. Og så alligevel var der åbninger.

Valgkamp: At overvære den fem kvarter lange debat i den historiske Kongesal på Folkehjem i Aabenraa mellem Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) var som at betragte en bejler, der ikke var helt sikker på, om vedkommende nu ville have kvinden, når det kom til stykket.

At være eller ikke være

Det skete, efter at Lars Løkke Rasmussen havde uddybet, hvorfor Venstre nu ser mod socialdemokraterne. Der er således brug for mere end de "enkle løsninger", som yderfløjene ifølge statsministeren tilbyder.

- For mange har kun én vare på hylden. Jeg vil sige som kompliment til Socialdemokratiet og til os selv, at sådan er vi ikke. Vi oplever bare, at hvis vi siger noget, så er der altid nogen, som siger det skarpere end os, forklarede Lars Løkke Rasmussen med slet skjult henvisning til Nye Borgerlige og Stram Kurs, som står til omkring fem procent af stemmerne tilsammen.

Derfor er der brug for, at "de voksne i lokalet" sætter sig sammen, som Venstre-formanden formulerede det for i næste øjeblik at understrege, at han ikke er socialdemokrat. Det mødte et opløftende nik fra Mette Frederiksen, der måske undervejs også blev usikker på, hvorvidt hendes politiske modstander bejlede til hende eller ej, når han satte hårde angreb ind.

- Du vil gerne i regering med mig, ikke, spurgte hun, og erklærede, at konklusionen på debatten var, at de to partier skal forpligte sig til at samarbejde.