Mette Bock er færdig i dansk politik: - Jeg er selvfølgelig ked af det

Kultur- og kirkeminister Mette Bock er ude af dansk politik, efter hun og Liberal Alliance ikke formåede at sikre sig nok stemmer til at få et mandat til Europa-Parlamentet ved søndagens valg. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019

Det foreløbige resultat viser, at flere syd- og sønderjyder satte kryds ved Liberal Alliance ved søndagens europaparlamentsvalg sammenlignet med resten af landet. Det var dog ikke nok til, at partiet kunne lande et mandat.

Syd- og Sønderjylland: Nuværende kulturminister og spidskandidat for Liberal Alliance, Mette Bock, har ikke fået en plads i Europa-Parlamentet efter søndagens valg. Liberal Alliance løb nemlig kun med 2,2 % af stemmerne, og det var altså ikke nok til at sikre partiet et mandat. Dermed er Mette Bock helt ude af dansk politik. - Det er helt tydeligt, at vælgerne ønsker nogle andre politikere end mig til Bruxelles. Jeg er selvfølgelig ked af det, men jeg vælger at være taknemmelig for de otte år, jeg har fået, blandt andet som minister, siger hun. - Nu vender jeg tilbage til civilsamfundet. Jeg skal nok klare mig. I Syd- og Sønderjylland var opbakningen til Liberal Alliance generelt lidt større end i resten af landet. Her fik partiet i gennemsnit knap 3,4 procent af stemmerne.

Liberal Alliances resultater i Syd- og Sønderjylland Listet efter største procentandel:Tønderkredsen: 4,6 %



Vardekredsen: 3,6 %



Vejenkredsen: 3,5 %



Haderslevkredsen: 3,5 %



Aabenraakredsen: 3,3 %



Kolding Sydkredsen: 3,3 %



Sønderborgkredsen: 3,2 %



Esbjerg Omegnkredsen: 3,2 %



Kolding Nordkredsen: 3,1 %



Esbjerg Bykredsen: 2,6 %

Nervøs for 5. juni Efter gårsdagens resultat er Mette Bock samtidig nervøs for, hvordan Liberal Alliance vil klare sig til folketingsvalget den 5. juni. - Jeg er lidt nervøs for, hvordan det vil gå på Christiansborg, hvis ikke der er politikere, som tør føre ansvars- og samvittighedsfuld, liberal politik. Det er helt ufatteligt, hvad der for tiden bliver lovet ud til højre og venstre uden økonomisk omtanke, siger hun og understreger, at man dog ikke kan sammenligne europaparlamentsvalget og folketingsvalget. - Så jeg er stadig fortrøstningsfuld, siger hun. Mette Bock vil senere i dag tage fra København og hjem til Horsens, hvor hun i den kommende tid vil have fuld fokus på at hjælpe partiet frem til folketingsvalget.