Mere end hver tredje skole får kortere dage

I alle de syd- og sønderjyske kommuner gives der tilladelse til, at skolerne forkorter dagene. Arkivfoto: Søren Gylling

48 syd- og sønderjyske skoler har fået dispensation til at forkorte skoledagen. Ved at omlægge den understøttende undervisning bliver skoleugen kortere, og eleverne kan få flere timer med to lærere i undervisningen.

Kortere skoledage: Når klokken igen ringer ind mandag morgen efter sommerferien, så bliver det til en lidt kortere skoledag for mange af eleverne i de Syd- og Sønderjyske Kommuner. 48 ud af 127 skoler har nemlig søgt og fået dispensation til at afkorte skoledagen. Det viser aktindsigter, som JydskeVestkysten har foretaget. Skoledagen bliver kortere ved, at skolen omlægge den understøttende undervisning til flere timer, hvor klasserne kan have to lærere på i undervisningen. En af de skoler, hvor flere af klasserne kan se frem til kortere skoledage, er Augustenborg skole i Sønderborg. Den har fået dispensation til at forkorte skoleugen for henholdsvis 4., 7., 8. og 9. klassetrin. - Det har hele tiden været vigtigt for os, at det her ikke bare blev en afkortning af skoledagen, men vi synes, vi kan få mere for pengene ved at få flere lærere på, der har nogle særlige faglige kompetencer, end ved den understøttende undervisning, siger skoleleder, Gudrun Hammer. For eleverne i 4. klasse kommer det til at betyde, at der kommer to lærere på i flere af de praktiske fag såsom billedkunst og natur/teknologi, mens de ældre årgange i højere grad vil opleve holddeling.