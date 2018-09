Mens virksomheder mangler arbejdskraft: Jobcentre nedprioriterer uddannelse af ledige

Som en del af erhvervs- og iværksætterpakken fra 2017 skal kommuner selv betale for opkvalificering af ledige. Det betyder, at færre ledige vil blive efteruddannet, mens virksomheder savner kvalificeret arbejdskraft.

En af de kommuner er Esbjerg Kommune. I en handleplan skriver Jobcenter Esbjerg, at:" der vil blive tilbudt færre kursusforløb ved eksterne udbydere til borgerne(...) Desuden vil virksomhederne ikke i samme grad kunne rekruttere ledige med rette kvalifikationer. Jobcentret vil få udfordringer med at leve op til målet om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

- Vi kan se på handleplaner og budgetforslag i forskellige kommuner, at der bliver skåret på beskæftigelsesområdet. Vi ser et billede af, at mængden af uddannelseskøb vil blive mindre, siger direktør for Danske Erhvervsskoler -og Gymnasier, Lars Kunov.

Som en del af finansieringen af erhvervs- og iværksætterpakken, som blev aftalt i efteråret 2017, og som skulle styrke dansk erhvervsliv, skal kommunerne selv betale for at opkvalificere ledige. Før fik de dækket en del af beløbet. Den ændring betyder ifølge Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, at erhvervsskolerne ikke kommer til at lave så mange kurser til jobcentre som før

Arbejdskraft: Alt imens virksomheder råber efter kvalificeret arbejdskraft, bliver det nu sværere for jobcentre at give ledige de rette kvalifikationer.

Kan være et problem

Michael Rosholm, professor i økonom hos Aarhus Universitet, fortæller, at hvis der er behov for kvalifikationerne, kan det være et problem, hvis jobcentrene ikke uddanner de ledige.

- Hvis der er mangel på arbejdskraft med de her kvalifikationer, så giver det god mening fra en samfundsøkonomisk synsvinkel at få opkvalificeret nogle af de ledige. Man kunne sige, at hvis virksomheder havde så meget brug for det, kunne de overveje at betale selv. Men der løber de så risikoen for, at den, man har betalt uddannelsen for, bliver håndplukket to uger efter. Og så vil det være et samfundsøkonomisk argument, at offentlige myndigheder skal tage sig af at uddanne de ledige, siger han.

- Hvis det er sådan, at der mangler arbejdskraft inden for områder, og man kan reducere den mangel ved at uddanne ledige, så er det et reelt problem, siger han.