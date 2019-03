Medier flokkes til Thulesen Dahl og Vermunds første opgør i Sønderjylland

Når Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (NB) senere i dag støder sammen i deres første direkte duel i Aabenraa, bliver det fulgt massivt fra de landsdækkende medier. Det er opkomlingen mod giganten, lyder det fra politisk analytiker.

Duel: Der er massiv interesse fra hele Danmark, når Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (NB) klokken 17 i dag for første gang skal i direkte duel inden folketingsvalget. Landsdækkende medier dukker nemlig op i hobetal på Folkehjem i Aabenraa til debatarrangementet, der er arrangeret af JydskeVestkysten. TV2 News og DR2 livetransmitterer hele debatten, og derudover dukker flere landsdækkende medier som Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske op for at dække den første duel mellem de to politiske kamphaner, der begge stiller op som spidskandidater i Sydjyllands Storkreds.

Det er mand mod kvinde. Det er opkomlingen mod giganten. Det er forsøget på at kapre stemmer fra Thulesen Dahl, der er presset i øjeblikket. Kim Dahl Nielsen, Nyhedsredaktør JydskeVestkysten.

Vermund kickstartede debat Arrangementet er en del af en lang række læserarrangementer, som JydskeVestkysten arrangerer under navnet JV Direkte. Men denne gang har interessen været noget større end tidligere, fortæller nyhedsredaktør og politisk analytiker på JydskeVestkysten Kim Dahl Nielsen. - Det her er dybest set bare et JV Direkte-arrangement, vi holder et par stykker af om måneden. Men optakten har været anderledes, for det er Pernille Vermund, der gennem JydskeVestkysten opfordrede Thulesen Dahl til at stille op til debatten, og herfra er det bare eksploderet, siger han. Det var Pernille Vermund, der tilbage i september tog initiativ til arrangementet, da hun gennem JydskeVestkysten inviterede Thulesen Dahl til debat. En invitation, DF-formanden med det samme takkede ja til. Knap et halvt år efter lykkedes det at finde en dato.

Opkomling mod gigant At debatten foregår i Aabenraa gør kun opmærksomheden endnu større. Dansk Folkeparti står særlig godt i Sønderjylland, hvor de ved valget i 2015 fik omkring 30 procent af stemmerne i de sønderjyske kommuner og blev det største parti i alle kommunerne. Valgresultatet gav Sønderjylland tilnavnet "det gule Danmark". Og netop derfor bliver det spændende at se, hvor stort et indhug Nye Borgerlige kan gøre på Dansk Folkepartis mange sønderjyske vælgere. - Debatten har så mange lag. Det er den nordsjællandske kvinde, der stiller op mod den store jyske sejrsherre fra sidste valg. Det er mand mod kvinde. Det er opkomlingen mod giganten. Det er forsøget på at kapre stemmer fra Thulesen Dahl, der er presset i øjeblikket, siger Kim Dahl Nielsen. Debatarrangementet er udsolgt og er forbeholdt JydskeVestkystens abonnenter.