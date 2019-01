Medie: Udenlandsk investor klar til at frasælge Lalandia

Flere medier kan nu fortælle, at et udenlandsk selskab er interesseret i at købe Parken Sport & Enertainment, der står bag Lalandia. Det er uvist, hvad det betyder for det kommende Lalandia i Søndervig.

København-Søndervig: Kort før jul havde både Søndervig-købmand Keld Hansen og administrerende direktør Jan Harrit fra Lalandia armene helt oppe over hovedet, da de kunne fortælle, at Lalandia var den hemmelige storinvestor bag det kommende Søndervig Feriepark med 500 ferieboliger og Nordeuropas største badeland.

I dag kan flere medier fortælle, at en udenlandsk storinvestor er klar til at opkøbe Parken Sport & Enertainment, der blandt andet står bag fodboldklubben FCK og Lalandia. Ifølge erhvervsmediet InsideBusiness er den udenlandske investors plan at sælge ud af Lalandia og nogle kontorejendomme.

Det er uvist, hvilken betydning det kan få for planerne om at opføre et Lalandia 3 i Søndervig. Det har hverken været muligt at træffe Lalandia-direktør Jan Harrit eller Keld Hansen for en kommentar.

Overfor Børsen bekræfter storauktionær i Parken Sport & Enertainment, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at der er dialog om salg af 29 procent af selskabet.