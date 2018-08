Mascha Vangs dilemma: Er det egoistisk at flytte til Kolding

»Jeg tænker næsten ikke på andet for tiden, det er som om det ligger i baghovedet hele tiden, og snører lidt i maven. Vi kommer jo ikke rigtig udenom, at jeg har fundet en kæreste der bor i Kolding.«

Sådan skriver Mascha Vang i sin blog på maschavang.dk, hvor hun afslører, at det er en fighterpilot med job i Skrydstrup, der har stillet hende med et dilemma: Kan man skifte hovedstaden ud med Kolding – altså Kolding i det der Jylland?

Mascha har tidligere boet i Middelfart, hvor hun aldrig rigtig faldt til, fordi det var så langt til vennerne i København. Men det er et helt andet sted skoen trykker denne gang. For det er hensynet til hendes fem et halvt år gamle datter, Hollie Nolia, der tynger mest.

I dag bor Mascha og datteren i Københavnsområdet, hvor Hollie har alle sine legekammarater og Mascha sine veninder, venner og bekendte. Hollies far bor ret tæt på og kommer ofte forbi til en kop kaffe.

Det vil alt andet lige blive noget mere bøvlet, hvis de skal flytte til Kolding, hvor Maschas kæreste gennem et halt års tid, Troels, bor med sine to børn. Troels’ arbejde ligger i Skrydstrup, hvor han dagligt flyver F-16, og han har ikke lyst til at skifte jagerflyet ud med et rutefly eller tage et arbejde bag et skrivebord.

Mascha har lavet den obligatoriske plus/minus liste, hvor der er mange flere plusser på København end på Kolding - faktisk står der kun én eneste ting på Kolding siden!

Hvis ikke hun flytter til Kolding, kan hun ikke vågne op ved siden af den mand hver morgen, og det er hun bare nød til. Det ændrer bare ikke på, at hun føler det er enormt egoistisk at overveje, at flytte så langt væk, for det er virkelig, virkelig langt væk, føler hun.

Læs Maschas blog "Flyttetanker....Kærlighed og Kolding" her