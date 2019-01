Mascha Vang går til modangreb på medie: - Jeg bliver altså knaldet rigeligt

Den kendte blogger og tv-personlighed Mascha Vang, der i december flyttede til Kolding, har set sig vred på Politiken. Det skriver Ekstra Bladet.

"Jeg lyver ikke, men det har de simpelthen skrevet i deres leder, på forsiden af avisen! Jeg er mildest talt i chok!", skriver Mascha Vang i sit seneste indlæg på sin blog.

Vreden skyldes, at Politiken i sin leder søndag beskyldte Mascha Vang og andre såkaldte influencere for at reklamere for forskellige produkter uden at markere, de er blevet betalt for at gøre det.

Lederen bar overskriften: "Myndighederne bør knalde Mascha Vang, Lakserytteren og andre fordækte influencere", hvilket har fået Mascha Vang til at fare i flint.