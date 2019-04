22-årige Martin Kjølby har siden 2014 haft problemer med sociale sammenhænge. Det udviklede sig fra kun at kunne mærkes i skolen til også at påvirke hans sociale liv. Men der gik alligevel lang tid, før han overvejede, om der var noget galt indeni. Han har arbejdet med sin sociale angst siden, men han ville ønske, at han havde startet før.