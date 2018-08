Martin Henriksen står fast: Det er i orden at straffe børn for forældrenes levemåde

Selvom det formentlig er i strid med tysk lov at bortvise tysksindede børn fra danske skoler, holder Martin Henriksen (DF) fast i, at det er i orden at straffe børn for forældrenes levemåde. Det er forældrenes eget ansvar, mener han.

Bortvisning: Hvorfor skrev du debatindlægget?

- Det er et tilbagevendende problem, at nogle mennesker åbenlyst er ligeglade med de forventninger, der er til mindretallet, og lader være med at sætte sig ind i dansk sprog og kultur. Jeg har været med til forældremøder, hvor nogle forældre ikke forstod et ord af, hvad der blev sagt, og så har vi et åbenlyst problem, som kommer til at gå ud over mindretallet på den måde, at der vil blive stillet spørgsmålstegn ved støtten. Skolerne skal ikke fungere som sprogskoler for tyskere.

Men kan man ikke stille krav på en mindre drastisk måde end ved at bortvise børn, der formentlig trives i den skole, de går på?

- Det drastiske er, at man ikke har formået at håndtere udfordringerne godt nok. Man kan komme et vist stykke med gulerødder, men nogen gange kræver det pisk. Det er fair nok, at nogen synes, det er for voldsomt, men så må de selv komme på banen med løsninger.

Ifølge Skoleforeningen er dit forslag i strid med tysk skolelov, fordi det strider mod barnets tarv at fjerne et velintegreret barn fra en skole. Hvad siger du til det?

- Nu ved man jo aldrig, hvad en domstol vil sige, før den har sagt det. Hvis der viser sig at være juridiske problemer, må det tages op af med de tyske myndigheder, men det er et fortolkningsspørgsmål. Jeg synes mere, det er i strid med barnets tarv, at forældrene beslutter at sende deres barn i en dansk skole, men ikke bakker op. Så lever man ikke op til sit ansvar.

Mener du, at det er i orden at lade forældrenes levemåde gå ud over børnene?

- Ja, i yderste konsekvens er det i orden. Men der skal selvfølgelig være advarsler først. Jeg synes, man i stedet burde spørge forældrene, om de kan stå inden for at sende deres barn i en dansk skole uden selv at bakke op, når de ved, hvilke konsekvenser det kan få for barnet.

Hvordan ville du have det med, at et barn på din opfordring blev revet ud af sine vante rammer?

- Det ville jeg da ikke have det godt med, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men kan man ikke svare klart ja på spørgsmålet om, hvorvidt man er dansk, hører man ikke til i mindretallet.