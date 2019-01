Markant stigning: Flere udenlandske arbejdere bosætter sig i landsdelen

Flere og flere udenlandske arbejdere bosætter sig i Sydjylland. Både Dansk Erhverv og Dansk Byggeri glæder sig over det. De mener, det kan være med til at sikre virkomheder mod mangel på arbejdskraft. (Foto: Christian Als/Ritzau Scanpix)

De seneste år har der været en markant stigning i antallet af udenlandske arbejdere, der bosætter sig i Sydjylland. Erhvervsorganisationer glæder sig over stigningen, da den kan hjælpe en industri, der skriger på arbejdskraft.

Flere og flere udlændinge, der før grænsependlede til Danmark, har bosat sig i Sydjylland. Det viser tal fra Jobindsats.dk, der er under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I 2008 boede der 21.110 udlændinge i Sydjylland med arbejde. I 2017, som er de seneste tal, var tallet steget til 34.256. Det svarer til en stigning på 62 procent. I samme periode er antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge med bopæl i Sydjylland steget fra 11.233 til 19.240. Stigningen vækker glæde hos Dansk Byggeri Sydjyllands formand, Michael Mathiesen. I byggebranchen mangler man arbejdskraft, og at flere udlændinge bosætter sig, kan hjælpe på det, mener han. - Ved at få nogle til at bosætte sig kan vi få fat i en større andel af for eksempel polakker og litauere kombineret med dem, der pendler over grænsen, end vi ellers kunne. Og vi er nødt til at forøge andelen, for industrien skriger på arbejdskraft, byggebranchen skriger på arbejdskraft, servicefagene skriger på arbejdskraft, siger han.

Så mange udenlandske arbejdere har bosat sig i Sydjylland Beskæftigede med udenlandsk pas og bopæl i Danmark:2008: 21.110



2009: 21.202



2010: 21.299



2011: 23.290



2012: 24.538



2013: 25.106



2014: 27.103



2015: 29.243



2016: 31.961



2017: 34.256

Familieliv og arbejde Michael Mathiesen fortæller, at han kender til flere tilfælde, hvor udenlandske arbejdere ikke kunne jonglere familielivet i hjemlandet og arbejdet i Danmark. Ved at de flytter til landet, kan de få styr på både familielivet og arbejdet, og derfor bliver der samlet flere arbejdere i landet. - Der kommer flere, ved at de bosætter sig, fordi man beholder dem, der ville rejse hjem, fordi familielivet ikke fungerer. Så vi har både dem, der godt kan få familielivet til at fungere, selvom de arbejder i Danmark og bor i Polen eller Litauen, og så har vi dem, som ikke kunne få det til at fungere, men som får det til at fungere nu, fordi de er flyttet til Danmark sammen med familien, siger han.

Mange stillinger bliver ikke besat Arbejdsmarkedschef for Dansk Erhverv, Peter Halkjær, mener også, det er godt, at flere udenlandske arbejdere bosætter sig. - Vi synes, det er positivt, fordi virksomheder i hele Danmark, men også i Sydjylland, slår mange stillinger op, som ikke bliver besat, siger han. Han påpeger, at det formentlig kun er de fuldtidsbeskæftigede, der bor i Danmark året rundt, men at det stadig er positivt, at nogle bosætter sig i længere perioder. - Jo flere udlændinge, som vælger at slå sig ned i regionen i længere perioder og være der og være med til at løfte nogle af de mange arbejdsopgaver, der bliver udbudt, desto mindre belastende vil mangelsituationen på arbejdskraft være for virksomhederne, siger Peter Halkjær.

Skal have danske vilkår Hos Fagforeningen 3F ser man også positivt på, at flere udenlandske arbejdere bosætter sig i landsdelen. De skal bare have danske vilkår, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F. - Vi hilser dem velkommen, vi elsker arbejdskraft. Det skal bare være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er afgørende, at vi ikke skal have sådan nogle sager, som vi har haft nede i Padborg, siger han med henvisning til sagen, hvor en gruppe filippinske lastbilchauffører arbejdede under dårlige forhold hos Kurt Beier Transport i Padborg. Han fortæller, at foreningen oplever, at de fleste, der kommer til Danmark, starter med at få en dårligere løn, men senere kommer på overenskomst. - Vi har i 2017 fået 1500 nye medlemmer fra Østeuropa. De er også begyndt at se, at det kan betale sig at melde sig ind og sikre sig danske løn- og ansættelsesvilkår.