Maria Jazmin Port så sin morfar for sidste gang en måned før, han begik selvmord, og hver dag føler hun, at hun mangler at få sagt farvel. Hun fortæller historien om, hvordan det har påvirket hendes endnu unge liv, at en af hendes kæreste familiemedlemmer valgte livet fra. At han ikke ville være her mere, hvorfor hun fra den ene dag til den anden skulle prøve at forstå, at han ikke længere skulle være med til fødselsdage, fremtidige bryllupper, og at han ikke kommer til at holde de løfter, han har givet.