Mange udenlandske læger har brug for flere dansktimer

En stor andel af de udenlandske læger på Sygehus Sønderjylland har brug for mere danskundervisning. Det står klart, efter at sygehuset har intensiveret arbejdet for at udrydde sprogproblemer. 27 læger er allerede blevet screenet af en nyansat sproglærer, hvor de fleste nu får ekstraundervisning. 25-30 yderligere skal screenes den kommende tid.

Indsatsen kommer, efter at JydskeVestkysten sidste forår afdækkede store problemer hos en række af de mange udenlandske læger, som det sønderjyske sygehus har ansat. Patienter, pårørende og ansatte fortalte om mange eksempler på læger, som ikke kunne gøre sig ordentlig forståelig på dansk. Det medførte risiko for alvorlige fejl på grund af misforståelser, fortalte danske ansatte, som også har måttet bruge mange ressourcer på at oversætte for lægerne.

Resultatet er, at omkring 20 af dem er eller har været igennem et individuelt forløb, hvor sproglæreren sammen med HR-afdelingen tilrettelægger en målrettet indsats, der skal sikre, at lægen taler et tilstrækkeligt godt dansk.

Sygehuset har erkendt, at der tidligere ikke har været nok fokus på flere lægers manglende sprogkompetencer, og at der har været behov for en større og mere samlet indsats. Den 1. november sidste år ansatte sygehuset en sproglærer, som på baggrund af tilbagemeldinger fra afdelingsledere tager en vurdering af de enkelte ansatte sprogniveau.

Lys forude

Administrerede sygehusdirektør Peter Fosgrau understreger, at der nu bliver taget hånd om alle læger en gang for alle.

Indsatsen er startet med de nyest tilkomne læger. Senere vil indsatsen omfatte læger, der har været på sygehuset i flere år, og desuden også medarbejdere fra andre faggrupper, eksempelvis sygeplejersker.

Om omfanget af problemet, der nu tegner sig, siger han:

- Tallet er ikke så afgørende for mig. Det vigtige er, at vi får fat i det. Vi ved, at der er nogle, som har været her i mange år, som trænger til at få forbedret danskkundskaberne. Det kan eksempelvis være, at trykket på stavelserne ikke ligger rigtigt. Det kan være svært at ændre på, men det kan lade sig gøre. Det kræver vejledning og øvelse og også en vilje til at arbejde med det. Nu bliver vejledningen stillet til rådighed og vi hører en meget positiv interesse for at få undervisning.

Hvorvidt har I stadig læger gående, som ikke taler tilstrækkeligt godt dansk?

- Det vurderer jeg bestemt sker, men der er kommet meget mere fokus på problemstillingen, så situationen er i bedring. Der er lys forude, men det er et langt, sejt træk. Nogle lærer sprog hurtigt, andre tager længere tid, siger Peter Fosgrau. Han har flere gange understreget, at mange af de udenlandske læger kan begå sig uden problemer med sproget, og at lægerne er nødvendige for sygehusets drift.

Omfanget af sprogproblemer er dog kommet lidt bag på sygehusdirektøren. - Inden jeg kom, havde jeg ikke troet, at det var så stort et problem, som jeg har konstateret, det var.