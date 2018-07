Mange står uden sted at bo: Udenlandske studerende mangler hjem i Danmark

Flere organisationer melder i øjeblikket om problemer med at finde værtsfamilier nok til at huse de unge mennesker fra hele verden, der hvert år vælger Danmark som destination, når de skal på udveksling. Konsekvensen er, at flere organisationer må udskyde de unges ophold.

Hun fortæller, at organisationen årligt sender omkring 200 danske unge på udvekslingsophold i udlandet og modtager samme antal. Sidste år måtte organisationen for første gang udskyde flere af udvekslingsstudenternes ankomst, da det kneb med at finde værtsfamilier nok.

- Desværre er det lidt et generelt problem. Det er noget, der er tiltagende. Det er blevet sværere og sværere indenfor de seneste par år at skaffe værtsfamilier, siger Britta Brandt, der er lokalforeningskonsulent i AFS Interkultur Danmark.

En af disse er AFS Interkultur Danmark, der på nuværende tidspunkt har omkring 40 unge, der mangler et sted at bo, når de kommer til Danmark i august.

Værtsfamilier: Flere organisationer, der arrangerer udvekslingsophold for unge, har i øjeblikket store problemer med at finde familier nok til at huse de udenlandske studerende, der kommer til Danmark.

Problem i flere lande

YFU, der ligesom AFS Interkultur Danmark modtager mange udenlandske studerende, melder også om akut mangel på værtsfamilier.

- Vi har 51 studenter, der kommer i år. To af dem mangler familier, og de ankom i lørdags. Vi har i år været nødt til at skrive ud til vores partnerlande for at udsætte ankomsten, fortæller Pia Junker, der er stedfortrædende sekretariatsleder for YFU i Danmark.

Hun fortæller, at det ikke kun er danske organisationer, der har problemer med at finde værtsfamilier.

- Det har faktisk været en udfordring på verdensplan i år. Det er en udfordring fra år til år at finde værtsfamilier nok og få folk til at åbne deres hjerter og hjem, fortæller Pia Junker.

Hendes kollega hos Explorius kender også udmærket til problematikken med de manglende værtsfamilier. Her lyder meldingen, at det særligt er svært at finde værtsfamilier til de asiatiske udvekslingsstudenter.

- Det har været sådan de seneste år. Vi har et par stykker, der i øjeblikket ikke har et sted at være, fortæller Nete Madsen, der er programmanager.

Rotary fortæller, som den eneste af de organisationer JydskeVestkysten har været i kontakt med, at de ingen problemer har med at finde værtsfamilier.