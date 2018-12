Mange ringer forgæves med selvmordstanker: Svært at komme igennem til Livslinien

Det har i årevis været svært at komme igennem til Livslinien, men i 2018 har problemet været større end tidligere. Organisationen mangler frivillige, men direktøren ønsker ikke at sænke kravene til sine rådgivere og dermed risikere et mindre kvalificeret tilbud.

Organisationen har ifølge ham skrappe krav til, hvem der kan blive frivillig. Man skal have en relevant faglig baggrund, ligesom man skal have erfaring med at arbejde med mennesker i krise.

- Det er svært at sige, hvor stort problemet er. Jeg kan godt forstå, hvis det opfattes som et større problem i 2018 end tidligere, for vi mangler rådgivere, siger Livsliniens direktør, Jeppe Kristen Toft.

Sådan har en 17-årig skrevet om sin oplevelse med Livslinien. En oplevelse, som vedkommende har valgt at dele på organisationens hjemmeside. Men det er langt fra alle med selvmordstanker, som kan komme igennem til Livslinien, for det har i mange år været et problem for organisationens frivillige vejledere, at de ikke kan besvare alle opkald.

Ondt i maven

Behovet for hjælp er ifølge ham langt højere end det, som Livslinien og andre tilbud kan efterkomme, og derfor risikerer selvmordstruede personer at ringe forgæves, når de forsøger at kontakte Livslinien. På lukkede Facebook-grupper for folk med selvmordstanker, giver flere medlemmer udtryk for frustration, fordi de ikke kan komme igennem til Livslinien, når de forsøger at ringe.

- Det giver os ondt i maven. De frivillige har mere travlt, end vi har det godt med. Vi har et stort ansvar, og vi forholder os til det ved at gøre alt, hvad vi kan. Det må desværre være de arbejdsvilkår, som vi har, siger Jeppe Kristen Toft.

Han mener ikke, at det er usædvanligt, hvis en frivillig i løbet af en vagt på fire timer mere eller mindre uafbrudt har en person med selvmordstanker i røret. Nogle af disse samtaler varer længere end en time, og derfor kan man risikere, at alle rådgivere er optaget af telefonopkald, hvis man ringer til organisationen.

Derfor er det også vigtigt for Jeppe Kristen Toft, at de frivillige tager sig tid til at sunde sig efter rådgivningssamtaler ved for eksempel at bruge to minutter på at spise et æble, da nogle af telefonopkaldene kan være voldsomme.

- Hvis du skal kunne yde noget i hver samtale, så skal du også passe på dig selv. Du skal være parat i hovedet til at besvare hver samtale, siger han.