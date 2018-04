Mange af landsdelens bestyrelser er blottet for kvinder

Der er ingen kvinder at finde i over halvdelen af bestyrelserne i Syd- og Sønderjyllands største virksomheder, viser en ny opgørelse. Den fortæller, at andelen af kvindeløse bestyrelser i Syd- og Sønderjylland er højere end på landsplan.

Ligestilling: Slips og skjorter dominerer påklædningen hos langt størstedelen af medlemmerne i syd- og sønderjyske bestyrelser.

Det viser en opgørelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder og Analyse og Tal. I 58 procent af de af landsdelens størst virksomheder, der ved lov er pålagt at formulere en politik for at sikre ligestilling, er der ingen kvinder i bestyrelsen. Det overrasker Bjarne Oxlund, der er teamleder for køn hos Institut for Ligestilling.

- Jeg er meget overrasket. Da jeg gik i gang med optællingen, troede jeg, det måske ville være 20 procent. Jeg vidste ikke, at det lå så højt, siger han og kalder de 58 procent kvindeløse bestyrelser et problem:

- Det betyder, at kvinder er afskåret fra en stor del af magten i samfundslivet.

Virksomhederne er udvalgt ud fra, at de hører under den gruppe, der skal sætte sig mål for at sikre ligestilling i bestyrelserne.