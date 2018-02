Mandag starter retssagen: Tiltalt IS-kriger fra Esbjerg risikerer ti års fængsel

I mere end et år har en finsk mand, der var bosat i Esbjerg, været varetægtsfængslet og sigtet for brud på terrorparagraffen. Mandag begynder retssagen, hvor den tiltalte kan risikere op til ti års fængsel og udvisning, hvis han bliver dømt skyldig.

Mandag begynder retssagen mod en 24-årig mand fra Finland, der i et halvt år boede i Esbjerg, ved Retten i Esbjerg. Han er tiltalt for at have tilbragt 20 måneder i Syrien, hvor han skulle have ladet sig hverve til Islamisk Stat og trænet til at begå terrorhandlinger. Det fremgår af anklageskriftet mod den 24-årige mand. Hvis han bliver dømt skyldig i anklagen, kan han risikere op til ti års fængsel.

Ifølge den 24-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, nægter han sig skyldig i anklagerne mod ham.

- Derfor kæmper vi selvfølgelig for frifindelse, siger forsvareren.

Sagen begyndte for mere end et år siden, da den 24-årige mand blev anholdt tidligt om morgenen den 16. januar 2017 et sted i Østjylland. Senere på dagen blev han fremført i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Lige siden har han siddet i en arrest i Jylland og ventet på retssagen.