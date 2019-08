Majoren træder af: Steen Holm Iversen forlader LA

Varde: Efter omkring to måneders tænkepause efter folketingsvalget har Steen Holm Iversen valgt at forlade Liberal Alliance.

- Jeg måtte spørge mig selv: Hvor meget af min troværdighed og integritet vil jeg ofre på det her alter, fortæller den 54-årige major og veteran ved forsvaret, Steen Holm Iversen om sin beslutning.

Tiden efter folketingsvalget den 5. juni var tumultarisk for Liberal Alliance, som mærkede en tilbagegang fra 13 til fire mandater på Christiansborg: Daværende formand Anders Samuelsen blev ikke genvalgt, Henrik Dahl kritiserede partiledelsen og Steen Holm Iversen truede med at forlade partiet, hvis ikke Henrik Dahl blev sanktioneret for sine udtalelser.

I stedet for sanktioner blev Henrik Dahl en fjerdedel af Liberal Alliances folketingsgruppe, og det er netop partiets repræsentationen på Christiansborg, som Steen Holm Iversen ikke kan forlige sig med.

- Jeg kan sagtens se mig selv i partiets politik. Jeg ser bare ikke mig selv repræsenteret i den tilbageværende folketingsgruppe, som sætter den daglige politiske kurs for Liberal Alliance. Det, der foregår på Christiansborg, smitter jo af på mig, forklarer Steen Holm Iversen.

Nu vil Steen Holm Iversen koncentrere sit politiske virke i Varde Byråd, hvor han fortsætter som løsgænger.