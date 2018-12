Mængden af overarbejde eksploderer: Betjente har 60.000 afspadseringstimer til gode

Mængden af overarbejde for politibetjente i Syd- og Sønderjyllands Politikreds bliver ved med at vokse.

Over tre millioner kroner er udbetalt i årets første ni måneder. Men mængden af overarbejde har alligevel betydning for de daglige opgaver, siger Bjarne Sørensen.

Bliver ikke løst foreløbigt

Udfordringerne med overarbejde skyldes også, at politikernes tiltag om at øge den samlede styrke af politibetjente ikke er slået igennem endnu, mener formanden for Syd- og Sønderjyllands Politiforening, Niels Hedeager.

- Hvis der var det personale, som der burde være i politiet, så ville der også være mulighed for at afspadsere det overarbejde, som man optjener. Det er dét, der er meningen med det, at man skal holde fri på et andet tidspunkt. Det har der bare ikke været mulighed for, siger Niels Hedeager.

Selvom politiet både forsøger sig med udbetaling af overarbejde og ansættelse af nye politikadetter, så er der ifølge Niels Hedeager ikke udsigt til, at problemerne med store mængder overarbejde bliver løst foreløbigt.

- Politikerne besluttede i 2011, at vi skulle være færre. Dengang blev vi 700 færre. Nu har de besluttet, at det skulle gå den modsatte vej. Så nu er vi næsten på niveau med 2011. Nu går der en kortere årrække, så begynder det at have en effekt med de store optag, der er på politiskolen, siger Niels Hedeager.