Måske mere samarbejde København-Kiel

Samtidig forestiller formanden for den hjemmetyske hovedorganisation BDN, Hinrich Jürgensen, sig, at der måske endda kan laves en partnerskabsaftale mellem København og Kiel.

- Det ville sikkert være en god idé at løfte noget af samarbejdet op på et nationalt niveau, sagde han.

- Måske kan man i højere grad lave en akse København-Kiel, der kan stå for en del af samarbejdet, sagde Ellen Trane Nørby efter mødet - som hun betonede var et diskussions- og lyttemøde, hvor der ikke skulle besluttes noget.

Mindretallene sendte derfor for ti dage siden et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er valgt i Sønderjylland. Resultatet blev et møde mellem mindretallene og ministeren mandag i Aabenraa.

Det er et problem, mener blandt andet mindretallene i grænselandet, der som alle andre ved, at Region Syddanmark har en meget central rolle i det grænseoverskridende samarbejde, som man selvsagt gerne vil bibeholde og endda udvide.

Kun et forslag

I øvrigt ligger det i kortene, at det er de sønderjyske kommuner, som i givet fald skal løfte en del af det grænseoverskridende samarbejde, der hidtil er blevet varetaget af Region Syddanmark. Ordene "i givet fald" indikerer, at det hele kun er på tegnebrættet endnu. Som bekendt skal der være folketingsvalg i Danmark i år, og hvis der efter valget for eksempel bliver tale om en socialdemokratisk ledet regering, har dette parti allerede signaliseret, at det ikke er til sinds at gennemføre det stillede forslag.

Ellen Trane Nørby gjorde opmærksom på, at det tidligere var Sønderjyllands Amt og kommunerne, der stod for det grænseoverskridende samarbejde. Og hun mener, at det er noget, som kommunerne sagtens kan klare - måske sammen med en nærmere tilknytning mellem København og Kiel.

- Vi er klar til mere samarbejde, sagde sundhedsministeren.

Mindretallene gjorde hende op opmærksom på, at det er en ret lille pose penge, der i forslaget er afsat til det dansk-tyske samarbejde i fremtiden. Årligt drejer det sig om ti millioner kroner, som i givet fald skal deles med Femer-regionen.

Samtidig blev der peget på et andet aspekt:

- Jeg tror, at det ville være godt med en enkelt person fra de fire danske kommuner, som så ville have det grænseoverskridende under sig. Så vil den tyske side altid vide, hvem de skal have fat i, sagde Carsten Leth Schmidt.

Det var et forslag, som ministeren lovede at tage med sig hjem - ligesom en række andre tilskyndelser.