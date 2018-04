MR-scanner til 12 millioner kroner totalskadet på Sydvestjysk Sygehus

Litervis af kølervæske er fosset ud i en af Sydvestjysk Sygehus' fire MR-scannere, der er blevet totalskadet i forbindelse med et stykke forberedende installationsarbejde af en helt ny super-scanner. Sygehusdirektør lover, at patienterne ikke vil blive berørt.

Totalskade: Tidligere på året kunne Sydvestjysk Sygehus annoncere, at sygehuset i april udvider scanningskapaciteten i Esbjerg med en helt ny super-scanner, der er den første af sin slags i Danmark. Men installationen af den nye scanner har været fatal for en af sygehusets øvrige MR-scannere, der er blevet totalskadet i forbindelse med arbejdet. Sygehuset købte den nu ødelagte MR-scanner tilbage i 2014 for 12 millioner kroner. - Det er en stor skade, der er sket, siger Per Busk, der er administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus.

MR-scannere på Sydvestjysk Sygehus MR står for magnetisk resonans.

Teknikken er baseret på anvendelse af magnetfelter og radiobølger og har været anvendt i Danmark siden slutningen af 1980'erne.

I en MR-scanner kan man foretage undersøgelser for en lang række sygdomme både i hoved og krop. Det kan f.eks. være neurologiske lidelser, blodpropper i hjernen, kræft og sygdomme i muskler, led, rygsøjle, organer, tarme og nyrer.

Sydvestjysk Sygehus har med den nye super-scanner, der mere præcist er af mærket Siemens 3 Tesla Magnetom Vida, i alt fem scannere - fire i Esbjerg og én i Grindsted.

Den nye scanner har kostet 15 millioner kroner og vejer syv tons.

Den gamle scanner, der nu er blevet ødelagt, købte Sydvestjysk Sygehus i 2014 til 12 millioner kroner. Erstatningskravet lyder dog kun på 2,8 millioner kroner.

Sydvestjysk Sygehus foretager hvert år cirka 13.000 scanninger.

Kølervæske ødelagde installationer Skaden skete den 21. marts, hvor leverandørerne af den nye scanner udførte et stykke forberedende arbejdede i det teknikrum, der betjener den nu ødelagte MR-scanner. Ifølge Per Busk forårsagede en fejl fra leverandørernes side, at litervis af kølervæsken glykol fossede ud i teknikrummet. Det ødelagde MR-scannerens installationer. - Derfor kører der nu en forsikringssag, siger Per Busk, der er overbevist om, at Sydvestjysk Sygehus får skaden dækket. Han fortæller, at Sydvestjysk Sygehus har rejst et erstatningskrav på 2,8 millioner kroner mod den pågældende leverandør.

Usikker fremtid for scanneren Sydvestjysk Sygehus har bestilt reparation af MR-scanneren, og håndværkere har allerede forsøgt at redde den. Men Per Busk ved endnu ikke, hvornår MR-scanneren igen kommer op at køre. - Jeg ved ikke, hvornår det er, men jeg håber, den kommer i gang hurtigst muligt. Selve den nye super-scanner, der blandt andet kan tage scanningsbilleder af langt højere kvalitet end de gamle scannere, ankommer til Sydvestjysk Sygehus på mandag. Således har sygehuset i alt fem MR-scannere. Fire står i Esbjerg, mens én står i Grindsted. Og maskinerne har nok at se til. Hvert år foretager Sydvestjysk Sygehus nemlig omkring 13.000 scanninger af blandt andet kræftpatienter.